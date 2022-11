Metal Gear Solid Next: Gerücht um Remake zu Teil 3

Autor:, in / Metal Gear Solid Next

Virtuos könnte derzeit an einem Metal Gear Solid 3 Remake arbeiten.

In einigen Berichten wurde bereits behauptet, dass das Studio „Virtuos“ an einem Metal Gear Solid 3 Remake arbeitet. Nun nennt die Virtuos-Website „Konami“ als aktuellen Kunden inmitten dieser Gerüchte um ein Metal Gear Solid 3 Remake. Auf der Website wird dazu auch die Erfahrung mit der Fox Engine erwähnt, was Fans weiter hoffen lässt.