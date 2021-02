Metal Gear Solid Next: Remake in Arbeit laut Gerücht

Autor:, in / Metal Gear Solid Next

Das Metal Gear Solid Remake soll laut einem Gerücht in der Mache sein.

Nicolas Doucet, Creative Director und Producer bei WWS Japan Studio Team Asobi, deutet ein Metal Gear Solid Remake an, indem er vor Kurzem sein Twitter-Profilbild mit einem Avatar aktualisierte, der den Protagonisten der Astro’s Franchise „gekleidet“ wie Solid Snake zeigt. Er selbst hat sich in keinem einzigen Tweet dazu geäußert, also beruht alles auf reiner Spekulation.

Nicolas Doucet arbeitete an Astro Bot: Rescue Mission (2018) für PlayStation 4, Astro’s Playroom (2020) für PlayStation 5 und Bionicle: Matoran Adventures (2002) für PC.

Was glaubt ihr? Könnte es sein, dass der gute Mann tatsächlich an einem Remake zu Metal Gear Solid arbeitet?