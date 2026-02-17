Metal Gear Solid Peace Walker HD: Spiel plötzlich aus dem Store entfernt

4 Autor: , in News / Metal Gear Solid Peace Walker HD
Image: Konami Digital Entertainment Co.

Konami zieht Metal Gear Solid Peace Walker HD ohne Vorwarnung zurück. Die Xbox‑360‑Version verschwindet kommentarlos aus dem Store.

Das Spiel Metal Gear Solid Peace Walker HD wurde ohne Ankündigung aus dem Xbox Store entfernt und steht damit nicht länger digital zum Kauf bereit.

Wer die Erfolge der überarbeiteten Xbox‑360‑Version noch freischalten möchte, benötigt künftig eine physische Ausgabe aus einer älteren Compilation.

Konami selbst hat die Entfernung vorab nicht kommuniziert. Sie erfolgte unangekündigt und ohne Hinweis auf mögliche Gründe.

Dennoch fällt der Zeitpunkt auf, an dem die Veröffentlichung der Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 erst kürzlich bestätigt wurde. Die neue Sammlung dürfte erklären, weshalb die bisherige HD‑Version aus dem Store verschwindet, da das Spiel dort enthalten sein wird.

Wer Metal Gear Solid Peace Walker HD zuvor erworben hat, für den bleibt weiterhin spielbar.

  1. Vayne1986 34655 XP Bobby Car Geisterfahrer | 17.02.2026 - 15:06 Uhr

    Einfach so. Gekauft hatte ich es nicht. Kommt ja zum Glück August die Master Collection 2 mit Peace Walker. 🙂

  2. buimui 450710 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 17.02.2026 - 15:13 Uhr

    Hat eventuell etwas mit Lizenzen zu tun. Habe es allerdings schon in der Sammlung. 👌

