Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: Schauspieler Oscar Isaac antwortet auf Frage zur Filmumsetzung

Bereits seit vielen Jahren ist ein Metal Gear Solid Film in Planung. Nachdem Oscar Isaac 2020 als Hauptdarsteller verpflichtet wurde, hat man wieder lange Zeit nichts gehört. Jetzt gab der Schauspieler einen kleinen Hinweis zu dem Projekt.

„Wir wollen, dass es geschieht“, sagte er im Interview mit ComicBook.com. „Seien sie gespannt. Was ist das Skript? Was ist die Story? Wie ist die Umsetzung? […] Aber hoffentlich wird es verwirklicht, denn es gibt so viel Potential dafür. Es ist ein unglaubliches Spiel. Es ist mein Lieblingsspiel.“

Für die Regie ist Jordan Robert-Vogts, der für Kong: Skull Island bekannt ist, zuständig. Er hatte Isaac für die Rolle des Solid Snake gecastet, nachdem dieser selbst in einem Gespräch mit IGN sein Interesse daran bekundet hatte.

Es gibt weder einen Veröffentlichungszeitraum, noch klingt es so, als würde in nächster Zeit gedreht werden. Da das Spiel bekanntermaßen sehr komplexes Material darstellt, ist es anscheinend eine große Herausforderung, ein Skript für einen Film von zwei bis zweieinhalb Stunden umzusetzen.

Allgemein sieht man in Hollywood einen Trend: Es sind in den letzten Jahren vermehrt Adaptionen aus Videospielen, wie die Sonic the Hedgehog Filme und Uncharted auf die Leinwand gekommen. Weitere Projekte, zum Beispiel eine Umsetzung für The Last of Us, sind in der Umsetzung.

Die Äußerungen von Oscar Isaac lassen darauf hoffen, dass für Metal Gear Solid der Auftritt ebenfalls noch bevorsteht.