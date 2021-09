Es ist Zeit, um Abschied zu nehmen: Die Metal Gear Solid V: The Phantom Pain-Server werden für ältere Systeme im Mai 2022 abgeschaltet.

Konami hat angekündigt, dass die Online-Server für Metal Gear Solid V: The Phantom Pain auf PlayStation 3 und Xbox 360 Ende Mai 2022 abgeschaltet werden. Die Stilllegung der Server hat bereits mit der Beendigung des Kaufsystems des Spiels begonnen.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain enthält auch die dritte Version der Online-Komponente des Franchise, Metal Gear Online. Alle DLCs für diesen Mehrspielermodus werden ab dem 30. November 2021 nicht mehr verkauft. Es gab einige Spielmodi, darunter der Deathmatch-Klassiker Bounty Hunter, Comm Control und Cloak and Dagger.

Außerdem wird Metal Gear Solid V: The Phantom Pain am 1. März 2022 aus den digitalen PlayStation 3- und Xbox 360-Stores entfernt. Der letzte Schritt wird mit der offiziellen Abschaltung der PlayStation 3- und Xbox 360-Server am 31. Mai 2022 getan.

Konami weist darauf hin, dass die Online-Server zwar abgeschaltet werden, das Spiel aber weiterhin offline spielbar sein wird. Es wird keine Rückerstattungen für Ingame-Items geben und der aktuelle Zeitplan kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Die Server für die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen von Metal Gear Solid V: The Phantom Pain funktionieren weiterhin.