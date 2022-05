Metal: Hellsinger: 12 Minuten Gameplay im Video

Schaut euch jetzt 12 Minuten Gameplay im neuen Metal Hellsinger Video an.

Metal Hellsinger zeigt sich in einem neuen Gameplay-Video. Dabei bekommt ihr 12 Minuten Action aus der Demo mit dem Sony „Stygia“ zu sehen. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Serj Tankian von System of a Down dabei ist und die Liste aller Metal-Stars enthüllt.

Metal: Hellsinger betritt 2022 die Bühne und erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Einen offiziellen Release-Termin gibt es bisher nicht.