Metal: Hellsinger: Entwicklerstudio überraschend geschlossen

Trotz Millionenerfolg von Dune: Awakening wird das Stockholmer Studio The Outsiders von Funcom überraschend geschlossen.

Das schwedische Entwicklerstudio The Outsiders, bekannt für den rhythmischen Metal-Shooter Metal: Hellsinger, wird von seiner Muttergesellschaft Funcom geschlossen.

Die Nachricht bestätigte David Goldfarb, Gründer und Creative Director des Studios. Nach über zehn Jahren kreativer Arbeit schließt das Team in Stockholm demnach endgültig seine Türen.

Die Schließung erfolgt nur wenige Tage nachdem Funcom angekündigt hatte, Entlassungen vorzunehmen – und das, obwohl der Titel Dune: Awakening kürzlich als erfolgreichster Release der Unternehmensgeschichte gefeiert wurde.

The Outsiders war auch an der Entwicklung von Dune: Awakening beteiligt. Ob und wie viele Mitarbeiter des Stockholmer Teams nun ihren Job verlieren, ist bislang nicht bekannt.

Goldfarb sagte: „Ich hatte noch nicht viel Zeit, um die Nachricht zu verarbeiten, aber wir alle bei The Outsiders und Funcom Stockholm sind von den Entlassungen bei Funcom betroffen, und unser 10 Jahre altes Studio wird geschlossen.“ „Viele von uns hatten vor Jahren eine fast tödliche Studioerfahrung überstanden, als Darkborn eingestellt wurde, und dank der Loyalität des Teams und seiner Weigerung aufzugeben, entstand Metal: Hellsinger. Das wird für mich persönlich immer ein Höhepunkt bleiben, und ich werde für immer dankbar sein, dass wir es geschafft haben und für das wunderbare Team und die Partnerschaften, die dies ermöglicht haben.“