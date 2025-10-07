Metal: Hellsinger: Entwicklerstudio überraschend geschlossen

Das schwedische Entwicklerstudio The Outsiders, bekannt für den rhythmischen Metal-Shooter Metal: Hellsinger, wird von seiner Muttergesellschaft Funcom geschlossen.
Die Nachricht bestätigte David Goldfarb, Gründer und Creative Director des Studios. Nach über zehn Jahren kreativer Arbeit schließt das Team in Stockholm demnach endgültig seine Türen.
Die Schließung erfolgt nur wenige Tage nachdem Funcom angekündigt hatte, Entlassungen vorzunehmen – und das, obwohl der Titel Dune: Awakening kürzlich als erfolgreichster Release der Unternehmensgeschichte gefeiert wurde.
The Outsiders war auch an der Entwicklung von Dune: Awakening beteiligt. Ob und wie viele Mitarbeiter des Stockholmer Teams nun ihren Job verlieren, ist bislang nicht bekannt.
Goldfarb sagte: „Ich hatte noch nicht viel Zeit, um die Nachricht zu verarbeiten, aber wir alle bei The Outsiders und Funcom Stockholm sind von den Entlassungen bei Funcom betroffen, und unser 10 Jahre altes Studio wird geschlossen.“
„Viele von uns hatten vor Jahren eine fast tödliche Studioerfahrung überstanden, als Darkborn eingestellt wurde, und dank der Loyalität des Teams und seiner Weigerung aufzugeben, entstand Metal: Hellsinger. Das wird für mich persönlich immer ein Höhepunkt bleiben, und ich werde für immer dankbar sein, dass wir es geschafft haben und für das wunderbare Team und die Partnerschaften, die dies ermöglicht haben.“
Na so schnell kann es gehen 🤷🏻♂️
Wirklich schade, das wird Musik Rhythmus Fns hart treffen, gibt da ja leider nicht so viel Spiele.
Das Spiel ist ja auch eher nischenhaft. Keine gute Story, nur kloppen im Metalrythmus. Wenn man halt nix gutes produziert und kein eigenes Unternehmen ist, wird man halt zugemacht. Warum auch als Mutterkonzern da noch mehr Geld hineinzuwerfen. Die Mitarbeiter können bestimmt auch in anderen Studios direkt unterkommen, wie eben dann bei Dune.
„Wenn man halt nix gutes produziert“
Metacritic-Wertung: 79
Opencritic-Wertung: 79
Steam-Wertung: 92
„Die Mitarbeiter können bestimmt auch in anderen Studios direkt unterkommen, wie eben dann bei Dune.“
Ich würde freiwillig dann nicht mehr bei Funcom arbeiten.
War jetzt mal etwas ruhiger in Punkto Studioschließung geworden und bumm kommt die nächste.
MIt Hellsinger bin ich nicht wirklich warm geworden und war es nicht so, das bei Dune ein hoher spielerschwund ist?