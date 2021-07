Metal: Hellsinger: Funcom übernimmt Entwickler-Studio

Das Studio „The Outsiders“, das bereits in Zusammenarbeit mit Funcom das Spiel Metal: Hellsinger umgesetzt hat, gibt nun die Übernahme bekannt. Funcom wird das Studio erweitern und mit weiteren Mitarbeitern unterstützen.

„Die Menge an Talent, Kreativität und Originalität, die The Outsiders in die Branche einbringen, ist unglaublich, und wir freuen uns sehr, Teil ihrer zukünftigen Reise zu sein“, sagt Funcom-CEO Rui Casais. „Diese Partnerschaft wird es Funcom auch ermöglichen, den immensen Talentpool in Schweden anzuzapfen. Ihr Hauptaugenmerk wird weiterhin auf Metal: Hellsinger liegen, aber die neue Vereinbarung wird es unseren Teams erleichtern, die Projekte des jeweils anderen zu unterstützen.“