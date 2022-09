Metal: Hellsinger: Launch-Trailer eröffnet die Heavy Metal-Bühne

Metal: Hellsinger ist ab sofort auf PC, PlayStation 5 und Xbox X|S erhältlich. Das Heavy-Metal-Rhythmus-FPS von Publisher Funcom und Entwickler The Outsiders hat bereits die gamescom awards für Most Wanted PC Game und Best Action Game gewonnen. Das Spiel bietet innovative musikalische Reaktivität und Rhythmus-Gameplay zu explosivem Gesang von ikonischen Metal-Artists. Metal Hellsinger ist dazu direkt im Xbox Game Pass verfügbar.

Die Red Judge, Herrscherin der Hölle, hat die Stimme der Unknown gestohlen – das lässt diese jedoch nicht auf sich sitzen. Zum Soundtrack von Metal und Rache schnetzelt sie sich durch die acht Höllen, wobei die Hauptcharaktere von den preisgekrönten Synchronsprechern Troy Baker und Jennifer Hale gesprochen werden.

Metal: Hellsinger beantwortet die Frage: Was wäre, wenn du ein Game gewordenes Metal-Album spielen könntest? Der donnernde Soundtrack wurde vom Musiker-Duo Two Feathers komponiert und von einem legendären Line-up performt. Dazu gehören Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb of God), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Dennis Lyxzén (Refused und INVSN), James Dorton (Black Crown Initiate), Tatiana Shmayluk (Jinjer) und Björn Strid (Soilwork).

Die Schüsse, Sprints und Finisher müssen auf den Takt abgestimmt sein, um mehr Schaden anzurichten und den Fury-Multiplier zu erhöhen. Je höher die Fury, desto intensiver die Musik. Ebene für Ebene steigert sich die Musik, bis zum Höhepunkt die Vocals für das das volle Metal-Erlebnis hinzukommen.

Zusätzlich zum Launch gibt Funcom heute auch die Kollaboration mit DRKN bekannt, um höllisch gute Kleidung mit exklusiven Metal: Hellsinger-Artworks anzubieten.

Dave Goldfarb, Creative Director bei The Outsiders, sagt: „Es war ein langer Weg (3 Jahre!) bis zu diesem schicksalhaften Tag, aber wir sind endlich da! Wir freuen uns sehr, Metal: Hellsinger mit euch allen zu teilen und hoffen, dass ihr diesen reinen Metal-Rhythmus-Shooter und die epische Reise der Unknown durch die acht Höllen genießen werdet. Denkt daran: Headbangen ist nicht erforderlich, aber empfohlen. Vielen Dank und gute Jagd in den Höllen! 🤘”

Seit Juni haben über eine Millionen Hellsinger die kostenlose Demo heruntergeladen, ihre Scores im ersten Level verbessert und ihre Begeisterung online mitgeteilt. Das Metal: Hellsinger gamescom-Konzert hat eine gesamte Halle bis zur Kapazität von 3500 Personen gefüllt, mit Hunderttausenden mehr, die online zugeschaltet haben.

Jetzt ist es Zeit für die volle Dröhnung: Spieler können sich durch eine ganze Kampagne schießen, die Leaderboards im Torment-Modus erklimmen, ein Arsenal an unterschiedlichen Waffen nutzen, um Dämonen zu intensiven Rhythmen zu zerstören und zum kompletten Soundtrack grooven.

Ab sofort lernt die Hölle auf PC, PlayStation 5 und Xbox X|S, den Beat zu fürchten. Das Spiel kostet 29,99 € auf PC und 39,99 € auf Konsolen. Dazu ist das Spiel im Xbox Game Pass erhältlich.