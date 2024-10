Metal Slug Tactics: Release-Termin verkündet

Autor:, in / Metal Slug Tactics

Publisher Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) und Entwickler Leikir Studio (Rogue Lords, Synergy) haben bekannt gegeben, dass Metal Slug Tactics, die rundenbasierte taktische Adaption der Run-and-Gun-METAL-SLUG-Serie, am 5. November für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheint.

Der Release-Trailer zeigt drei zusätzliche spielbare Charaktere im actionreichen Gameplay, die jeweils mit einem einzigartigen Fähigkeiten-Set in die Schlacht ziehen:

Clark Still: Ursprünglich aus der Ikari Warriors Reihe und bereits spielbar in Metal Slug 6, nutzt Clark seine immense Stärke und seine Wrestling-Erfahrung, um Feinde auf der Karte zu repositionieren und großflächigen Schaden mit Statuseffekten zu verursachen.

Ralf Jones: Ebenfalls zurück im Kampf aus Ikari Warriors und Metal Slug 6, ist Ralf ein Meister des Nahkampfs. Er teilt verheerende Schläge aus und kann wie ein wütender Stier frontal auf Feinde losgehen.

Leona Heidern: Eine neuere Ergänzung der Ikari Warriors, Leona, ist eine gefürchtete Kämpferin, die gefallene Feinde durch Lockvogel-Verbündete ersetzen kann, um die Gegner zu verwirren und zu überwältigen.

Pläne für eine physische Veröffentlichung von Metal Slug Tactics wurden ebenfalls heute bestätigt; Taktiker können mit weiteren Informationen rechnen, wann und wo sie ihr Exemplar sichern können.

Der Original-Soundtrack des Spiels, komponiert von Tee Lopes (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Sonic Mania, Streets of Rage 4’s Mr. X Nightmare DLC), wird sowohl digital über Steam als auch als physische Vinyl-Version über Kid Katana Records erhältlich sein.

Metal Slug Tactics ist sowohl eine respektvolle Hommage an einen zeitlosen Klassiker als auch eine kreative neue Art, die renommierte Serie zu feiern, indem die unverwechselbare Ästhetik von METAL SLUG in wunderschöner Pixelkunst und flüssiger Animation eingefangen wird.

Die hochgradig wiederspielbaren Schlachtfelder kombinieren zufällige Layouts aus handgefertigten Geländesektoren mit subtilen Roguelite-Elementen, was die Spieler dazu zwingt, sich an unvorhersehbare Zusammenstöße anzupassen und dynamische, strategische Kämpfe zu meistern.

Nutzt klassische METAL SLUG-Waffen, benutzt Fähigkeitsbäume, Perks und ein Superangriff-aufbauendes Adrenalinsystem, um die Flanken der typischen Schurken der Serie auszutricksen und zu zerstören. Metal Slug Tactics wird vollständig von Leikir Studio, mit Unterstützung von Dotemu und in Zusammenarbeit mit SNK, dem Inhaber der IP, entwickelt.