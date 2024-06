Metal Slug Tactics: Spiel für Xbox und PlayStation bestätigt

Autor:, in / Metal Slug Tactics

Der Publisher Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) und der Entwickler Leikir Studio (Rogue Lords, Synergy) haben Metal Slug Tactics angekündigt, eine rundenbasierte taktische Umsetzung der ikonischen Run-and-Gun-Serie METAL SLUG, die diesen Herbst für PC und Nintendo Switch erscheinen wird.

Zudem wurden Versionen für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One des Spiels bestätigt. Fans können bereits vor dem Start Trupps in die Schlacht führen, indem sie die erste Demo von Metal Slug Tactics spielen, die während des Steam Next Fest vom 10. bis 17. Juni für kurze Zeit verfügbar sein wird.

Im heutigen Gameplay stehen die Serienhelden Marco, Eri, Fio und Tarma auf rundenbasierten Schlachtfeldern im Mittelpunkt und zeigen, wie Strategen durch die Kampagne von Metal Slug Tactics mit herausfordernden, rasanten Missionen vorankommen.

Jede Mission beginnt damit, dass man sorgfältig ein Team aus METAL SLUGs geliebten Kämpfern zusammenstellt, die jeweils mit einzigartigen Ausrüstungen bewaffnet sind, bevor sie gegen berüchtigte METAL SLUG-Feinde antreten und dabei Intuition und Effizienz auf die Probe stellen.

Das Überleben von Feuergefechten mit Gegnern niedriger Ränge führt zu entscheidenden Bosskämpfen, wie dem im heutigen Trailer gezeigten, mit Raketen bestückten Kriegsschiff.

Diese gigantischen Bedrohungen stellen sich den Helden von Metal Slug Tactics in den Weg und behindern ihren Vorstoß in neue Gebiete tief hinter den feindlichen Linien.

Metal Slug Tactics ist sowohl eine respektvolle Hommage an einen zeitlosen Klassiker als auch eine fantasievolle neue Art, die renommierte Serie zu feiern, indem es METAL SLUGs zeitlose Ästhetik durch wunderschöne Pixelgrafik und flüssige Animation einfängt.

Die hochgradig wiederspielbaren Schlachtfelder kombinieren zufällig angeordnete Layouts aus handgefertigten Geländesektoren mit subtilen Roguelite-Elementen, die Kämpfer dazu zwingen, sich anzupassen und unvorhersehbare Gefechte zu meistern, während sie dynamischen, strategischen Kampf perfektionieren.

Nutze klassische METAL SLUG-Waffen, benutze Fähigkeitsbäume, Perks und ein Superangriff-aufbauendes Adrenalinsystem, um die Flanken der typischen Schurken der Serie auszutricksen und zu zerstören. Die Action wird von einem Original-Soundtrack mit Musik von Tee Lopes (TMNT: Shredder’s Revenge, Sonic Mania, Mr. X Nightmare DLC von Streets of Rage 4) untermalt.

Metal Slug Tactics wird vollständig von Leikir Studio entwickelt, mit Unterstützung von Dotemu und Zugang von IP-Inhaber SNK.