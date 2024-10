Metaphor: ReFantazio: Director arbeitet bereits an nächstem Projekt

Obwohl die mehr als erfolgreiche Veröffentlichung des Fantasy-Rollenspiel Metaphor: ReFantazio gerade einmal knapp zwei Wochen her ist, arbeitet Director Katsura Hashino laut eigener Aussage bereits an seinem nächsten Projekt.

Auf Nachfrage von Famitsu, wann er mit seinem nächsten Projekt anfangen werde, antwortete Hashino, der unter anderem auch für Persona 3, 4 und 5 als Director agierte, dass er bereits mit den Arbeiten begonnen habe.

Zudem fügte er hinzu, dass er Projekte nicht aus einer individuellen Perspektive betrachte, sondern eher darauf schaue, was den besten nächsten Schritt für ATLUS und die Spieler darstelle. Details zu seinem Projekt verrät der Director leider nicht:

„Ich denke nicht wirklich darüber nach, was ich als Einzelner tun soll. Ich betrachte Atlus als Ganzes und denke darüber nach, was das Beste für unser Team ist, um es jetzt zu machen. In erster Linie möchte ich, dass die Nutzer glücklich sind, und als Ergebnis hoffe ich, dass auch das Unternehmen glücklich ist. So arbeite ich immer.“