Metaphor: ReFantazio – Dritte Folge der Behind the Voices-Serie zeigt die Stimmen hinter Protagonist und Gallica!

In der dritten und letzten Folge der Interviewreihe Behind the Voices zu Metaphor: ReFantazio stehen die Sprecher des Protagonisten, Gallica und weiterer Charaktere im Mittelpunkt.

Die neueste Episode bietet spannende Einblicke in den kreativen Prozess hinter den Stimmen, die der magischen Welt von Atlus’ kommendem Fantasy-Rollenspiel Leben einhauchen.

Mit Metaphor: ReFantazio kehrt Atlus zu seinen Wurzeln epischer Erzählkunst zurück und verbindet tiefgehende Charaktere mit emotionaler Vertonung. Die Entwickler bedanken sich bei allen Fans für ihre anhaltende Unterstützung und Leidenschaft für das Projekt.