Metaphor: ReFantazio: Dritte Folge der Behind the Voices-Serie

4 Autor: , in News / Metaphor: ReFantazio
Image: ATLUS

Metaphor: ReFantazio – Dritte Folge der Behind the Voices-Serie zeigt die Stimmen hinter Protagonist und Gallica!

In der dritten und letzten Folge der Interviewreihe Behind the Voices zu Metaphor: ReFantazio stehen die Sprecher des Protagonisten, Gallica und weiterer Charaktere im Mittelpunkt.

Die neueste Episode bietet spannende Einblicke in den kreativen Prozess hinter den Stimmen, die der magischen Welt von Atlus’ kommendem Fantasy-Rollenspiel Leben einhauchen.

Mit Metaphor: ReFantazio kehrt Atlus zu seinen Wurzeln epischer Erzählkunst zurück und verbindet tiefgehende Charaktere mit emotionaler Vertonung. Die Entwickler bedanken sich bei allen Fans für ihre anhaltende Unterstützung und Leidenschaft für das Projekt.

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Master Spencer 11820 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 09.10.2025 - 11:34 Uhr

    Leute, ich muss einfach mal kurz schwärmen: Dank dem Xbox Game Pass habe ich „Metaphor“ entdeckt….und wow, was für ein absolutes Meisterwerk! 🎮✨ Ohne den Pass wäre mir das Spiel wahrscheinlich komplett durch die Lappen gegangen. Der Game Pass ist einfach pure Liebe… jedes Mal fühlt es sich an wie Weihnachten, wenn man reinschaut. 💚

    #DankeXbox

    2
    • Katanameister 215560 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.10.2025 - 12:33 Uhr
      Antwort auf Master Spencer

      Bin auch mitten drin, mir war nach den Persona Spielen klar, dass Atlus mit diesem Titel wieder abgeräumt hat, einer der besten Titel im Game Pass aktuell 👌.

      1
      • Master Spencer 11820 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 09.10.2025 - 12:38 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Klingt absolut nachvollziehbar. Stark…in Sachen Storytelling und Style. Im Game Pass aktuell wirklich wieder einmal ein Highlight. 👌

        1

