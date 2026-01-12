Metaphor: ReFantazio: Guidebook Edition von SEGA veröffentlicht

Heute veröffentlichen SEGA und ATLUS die Metaphor: ReFantazio Guidebook Edition für Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam.

Alle, die die ATLUS 35th Digital Anniversary Edition of Metaphor: ReFantazio kaufen oder bereits besitzen, erhalten den Digital Strategy Guide kostenlos dazu.

Metaphor: ReFantazio, das mit begeisterten Kritiken begrüßt wurde und von dem schon am Erscheinungsdatum eine Million Exemplare über den Ladentisch gingen – kein Spiel von ATLUS hat sich bisher schneller verkauft.

Zudem gewann das Spiel seit seinem Erscheinen zahlreiche Preise, darunter Best Role Playing Game, Best Narrative und Best Art Direction bei den renommierten The Game Awards 2024.

Diese Sonderedition umfasst:

das digitale Basisspiel

den Essential Digital Strategy Guide in englischer Sprache, einen 55-seitiger Auszug aus dem Guidebook, sorgsam zusammengestellt und neu editiert aus der offiziellen 592 Seiten umfassenden gedruckten Gesamtanleitung von Future Press

ein digitales Artbook

einen immersiven digitalen Soundtrack

zwei DLC-Kostümsets: das Shujin-Akademie-Uniform-Set und das Jouin-Oberschule-Uniform-Set, jeweils mit einzigartiger Kampf-Hintergrundmusik und Jingles zum Personalisieren deines Gameplays.

Das Upgrade kostet 14,99 Euro im Microsoft Store. Die Edition 79,99 € und einen Strategie-Guide für rund 57,- Euro bei Amazon.