Metaphor: ReFantazio: Livestream mit neuen Details in Kürze

Für diese Woche kündigte Atlus an, in einem weiteren Livestream neue Informationen zu Metaphor: ReFantazio zu veröffentlichen.

Im Rahmen des Summer Game Fest veröffentlichte Publisher Atlus zahlreiche neue Informationen zu Metaphor: ReFantazio. Nun, einen Monat später, kündigte man einen weiteren Livestream an.

Demnach soll Director Katsura Hashino noch in dieser Wochen den Fans einen tieferen Einblick in die Story und die Spielewelt geben. Außerdem wird man näher auf die Begleiter eingehen. Der Stream kann hierzulande am Samstag, dem 6. Juli, um 5:00 Uhr morgens live verfolgt werden.

Zuletzt gab Studio Zeros bekannt, dass im Rollenspiel das Königreich Euchronia erkunden werden kann. Der Protagonist wird mit der Mission betraut, einen Prinzen von einem Fluch zu heilen. Woraufhin sich der Spieler auf eine gefährliche Reise begeben muss.

Mit der Fee Gallica, Strohl, einem Anhänger des Clemar-Stammes, Ritterin Hulkenberg sowie dem Eugief Heismay sind bereits diverse Begleiter bekannt gegeben worden.

Seit dem Summer Game Fest kann Metaphor: ReFantazio vorbestellt werden. Zuletzt sprach der japanische Entwickler über den hohen Wiederspielwert des Rollenspiels der Persona-Macher.

Metaphor: ReFantazio erscheint am 11. Oktober für PlayStation 4, PlayStation 5, XboX Series X|S und PC.