Metaphor: ReFantazio: Mehr als 1 Million verkaufte Einheiten weltweit

ATLUS und Studio Zero dürfen sich über eine erfolgreiche Veröffentlichung von Metaphor: ReFantazio freuen. Das Rollenspiel erschien mit dem 11. Oktober erst vor wenigen Tagen, kann aber schon einen Meilenstein für sich verbuchen.

Über Social-Media teilte man mit, dass Metaphor: ReFantazio weltweit mehr als 1 Million Exemplare verkauft hat.

Der Erfolg zeigt sich auch anhand der gleichzeitigen Spieler auf der Plattform Steam. So wurden via SteamDB in der Spitze 85.961 gleichzeitige Spieler registriert.