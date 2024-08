Metaphor: ReFantazio: Nie gesehene Orte und mehr

Schaut euch hier die neuen Eindrücke zu Metaphor: ReFantazio an.

Katsura Hashino enthüllt neue Welten und Charaktere im Metaphor: ReFantazio-Livestream und gibt einen Ausblick auf den kommenden ATLUS-Showcase.

Der Stream bot einen Einblick in die fantastische Welt von Metaphor: ReFantazio, in der die Spieler auf Schönes, Seltsames und Einzigartiges treffen können.

Katsura Hashino, Leiter von Studio Zero, führte die Zuschauer durch zahlreiche noch nie gesehene Orte, von kleinen Städten über Inseln und Dungeons bis in das Innere eines Wurms. Zudem stellte Hashino-san Eupha, eine neue Verbündete, vor und deutete an, dass es demnächst noch mehr von ihr zu erfahren geben würde.

Zum Schluss des heutigen Showcase gab Hashino-san einen kleinen Ausblick auf den nächsten „ATLUS Exclusive“-Showcase im Herbst und lud die Zuschauer zu einem Besuch bei ATLUS auf der Tokyo Game Show 2024 und zum Ausprobieren einer Demo von Metaphor: ReFantazio ein.