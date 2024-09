Metaphor: ReFantazio: Partnerschaft mit Formel-1-Team

Das Formel-1-Team von MoneyGram Haas gab anlässlich des Grand Prix von Singapur vom vergangenen Sonntag eine neue Rennpartnerschaft mit Metaphor: ReFantazio bekannt, dem kommenden Rollenspiel von ATLUS.

Das neue Fantasy-Rollenspiel beginnt unverzüglich die Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Formel-1-Team und bietet Rennsportfans beste Gaming-Unterhaltung. Im Rahmen dieser Partnerschaft für ein Rennen zierte das Logo von Metaphor: ReFantazio während des Grand Prix von Singapur die Front der Autos von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen.

Das Logo zeigte den Spielcharakter Hulkenberg auf Nico Hülkenbergs Auto (nicht verwandt) und den Protagonisten auf Kevin Magnussens Auto.

„Das Überwinden von Angst und Sorgen ist ein zentrales Thema in Metaphor: ReFantazio. Und die Tatsache, dass die beiden Charaktere auf den Rennwagen von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen zu sehen sind – Fahrer, die dafür bekannt sind, das Unmögliche zu meistern –, spiegelt perfekt unser Spiel wider, in dem die Spieler beim Kampf um die Krone im Thronturnier allen Widrigkeiten trotzen“, so Irvin Ducournau, Director of Marketing bei ATLUS.

„Die Partnerschaft mit dem Formel-1-Team von MoneyGram Haas vor dem Grand Prix von Singapur passt perfekt, da der hohe Einsatz in der Formel 1 nahtlos mit der wettbewerbsorientierten Wahlmechanik des Spiels harmoniert, bei der die Spieler in ihrem eigenen Rennen um den Sieg Anhänger gewinnen.“