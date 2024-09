Metaphor: ReFantazio: Spielerdauer ähnelt Persona 5

Metaphor: ReFantazio wird eine ähnliche Spieldauer aufweisen wie Persona 5, dazu deutete man Inhalte nach dem Launch an.

Angaben über die Spielzeit von Metaphor: ReFantazio machte Studio Zero in einem Interview mit Vandal. Katsura Hashino verglich die Dauer mit Persona 5.

Hashino deutete gleichzeitig auch Post-Launch-Inhalte an, die Spieler zur Rückkehr bewegen sollen.

„Persona 5 war ein sehr umfangreiches Spiel, ein sehr robustes Spiel, und Metaphor: ReFantazio wird in der Lage sein, das aufzuholen und auch [seine Länge] zu erreichen.“ Außerdem wird es einige Inhalte nach der Geschichte geben, um die Spieler zur Rückkehr zu bewegen.“ „Es gibt eine Menge lustiger Dinge, die wir dem Spiel hinzugefügt haben, nachdem man es durchgespielt hat, die hoffentlich dazu führen werden, dass man zurückkommt und es weiter genießt, nachdem man es abgeschlossen hat. Wir haben auch unser Bestes getan, um ein sehr temporeiches Spiel zu schaffen. Wir haben z. B. Action-Elemente in das rundenbasierte Gameplay eingebaut.“

Ursprünglich nahm Hashino an, die Spieldauer sei kürzer. Doch man fügte so viele Inhalte und Material hinzu, dass der Vergleich mit Persona 5 zutreffe. Spieler können sich zudem über eine Menge animierter Sequenzen freuen, die in ihrer Anzahl denen von Persona 5 ähneln.