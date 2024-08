Metaphor: ReFantazio: Sprecher-Cast bekannt, exklusiver Xbox-Showcase

ATLUS gab den kompletten englischen Sprecher-Cast für Metaphor: ReFantazio bekannt, darunter die erste Sprachrolle für den Protagonisten. Zu diesem Anlass ist Metaphor: ReFantazio zu Gast beim Xbox-Showcase zur Gamescom 2024, bei dem ein exklusives Synchronsprecher-Interview und brandneue Inhalte gezeigt werden.

Außerdem wird während der gesamten Woche eine Demo des Fantasy-JRPG von ATLUS für das Gamescom-Publikum am Xbox-Stand zur Verfügung stehen und am 11. Oktober für die Xbox Series X|S und Windows auf den Markt kommen.

Bei dem Interview am Freitag kommen die Schauspieler Stewart Clarke und Kristin Atherton zu Wort, die in Metaphor: ReFantazio den zentralen Charakteren Strohl und Hulkenberg ihre Stimme leihen und dem Publikum einen Einblick in den Aufnahmeprozess geben werden.

Der Protagonist hat eine Sprachrolle, für die ihm Caleb Yen die Stimme leiht. Zum englischen Sprecher-Cast gehören außerdem Alejandra Reynoso als Gallica, Philippe Spall als Heismay, Emma Ballantine als Junah, Emily Burnett als Eupha, David Monteith als Neuras, Joseph Tweedale als Louis, Greg Chun als More und Gordon Cooper als Grius.

Metaphor: ReFantazio ist ein brandneues Fantasy-RPG von den kreativen Köpfen der Persona-Reihe. In dieser einzigartigen Fantasiewelt schreiben die Spieler selbst ihr Schicksal und besiegen die Furcht. Metaphor: ReFantazio erscheint außerdem auf PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam.