METRO 2039: Behind The Scenes-Trailer zeigt Motion-Capturing

Mit einem beeindruckenden Reveal-Trailer enthüllte 4A Games Mitte April METRO 2039, den vierten Teil der dystopisch-düsteren Shooter-Reihe.
Einen großen Teil bei der atmosphärischen Inszenierung des Trailers spielten die in Zusammenarbeit mit den Goodbye Kansas Studios erstellten Motion-Capture-Aufnahmen.
Wie das Ganze ablieft, präsentiert das Stockholmer Animationsstudio jetzt in einem neu veröffentlichte Behind The Scenes-Trailer zu METRO 2039:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin sehr gespannt. Exodus war extrem gut.
Sieht gut aus.