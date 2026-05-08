METRO 2039: Behind The Scenes-Trailer zeigt Motion-Capturing

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Image: Deep Silver

Ein neuer Behind The Scenes-Trailer zu Metro 2039 zeigt Motion-Capturing-Aufnahmen für den Reveal-Trailer des Shooters.

Mit einem beeindruckenden Reveal-Trailer enthüllte 4A Games Mitte April METRO 2039, den vierten Teil der dystopisch-düsteren Shooter-Reihe.

Einen großen Teil bei der atmosphärischen Inszenierung des Trailers spielten die in Zusammenarbeit mit den Goodbye Kansas Studios erstellten Motion-Capture-Aufnahmen.

Wie das Ganze ablieft, präsentiert das Stockholmer Animationsstudio jetzt in einem neu veröffentlichte Behind The Scenes-Trailer zu METRO 2039:

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