METRO 2039: Behind The Scenes-Trailer zeigt Motion-Capturing

Ein neuer Behind The Scenes-Trailer zu Metro 2039 zeigt Motion-Capturing-Aufnahmen für den Reveal-Trailer des Shooters.

Mit einem beeindruckenden Reveal-Trailer enthüllte 4A Games Mitte April METRO 2039, den vierten Teil der dystopisch-düsteren Shooter-Reihe.

Einen großen Teil bei der atmosphärischen Inszenierung des Trailers spielten die in Zusammenarbeit mit den Goodbye Kansas Studios erstellten Motion-Capture-Aufnahmen.

Wie das Ganze ablieft, präsentiert das Stockholmer Animationsstudio jetzt in einem neu veröffentlichte Behind The Scenes-Trailer zu METRO 2039: