METRO 2039: Das bisher schockierendste Abenteuer erscheint noch diesen Winter

METRO 2039 wird das bisher schockierendste Abenteuer der Serie und erscheint noch diesen Winter!

Nach der spannenden Enthüllung in Zusammenarbeit mit Xbox freut sich Deep Silver, METRO 2039 anzukündigen. Das lang erwartete nächste Kapitel der METRO-Saga der renommierten Entwickler von 4A Games erscheint diesen Winter für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam und Epic.

Die offizielle Enthüllung zeigte die handgefertigte, von der Story getriebene Einzelspieler-FPS-Kampagne von METRO 2039, die klaustrophobische, immersive Atmosphäre und den psychologischen Horror.

In dem 15-minütigen Stream gibt es Interviews mit Jon Bloch (Executive Producer), Andriy mLs Shevchenko (Creative Director) und Pavel Ulmer (Co-Creative Director & Lead Audio Designer) von 4A Games sowie einen atemberaubenden 6-minütigen Reveal-Trailer und einen Gameplay-Teaser zu sehen.

Das kurze Gameplay gibt den Fans einen ersten Einblick in die eindringlichen Szenerien der Serie, die atemberaubende visuelle Detailtreue und die ikonische METRO-Ausrüstung, einschließlich der charakteristischen Waffen und der Armbanduhr, während eines nervenaufreibenden Kampfes gegen Mutanten.

Seit einem Vierteljahrhundert liefern sich die letzten Überlebenden des Atomkriegs tief in den Metro-Tunneln unter dem verseuchten Moskau erbitterte Kämpfe. Nun haben sich die Untergrund-Fraktionen unter einem Banner vereint – dem Novoreich, angeführt von einem neuen Anführer: dem legendären Spartaner namens Hunter. Er verspricht den Menschen an der Oberfläche Erlösung und ein neues Leben, doch in Wirklichkeit bleiben die Gemeinschaften tief in der Metro gefangen, überschwemmt von Propaganda und Fehlinformationen, und leiden unter seinem autoritären Regime.

Spieler schlüpfen in die Rolle des „Strangers“, eines Einsiedlers, der von brutalen Albträumen im Wachzustand heimgesucht wird und gezwungen ist, eine qualvolle Reise zurück in die Metro anzutreten – einen Ort, an den er schwor, niemals zurückzukehren.

Der „Stranger“ wird der vollständig vertonte Hauptprotagonist sein und für noch mehr Immersion in der intensiven Erzählweise von METRO 2039 sorgen.