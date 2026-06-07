METRO 2039: Gameplay-Trailer enthüllt die bisher düsterste Metro-Reise

Mit dem ersten Gameplay-Trailer zu METRO 2039 hat Xbox beim Xbox Games Showcase einen umfangreichen Blick auf das nächste Kapitel der postapokalyptischen Shooter-Reihe gewährt und zugleich den Release-Zeitraum für Februar 2027 bestätigt.

Der knapp drei Minuten lange Trailer wurde vollständig mit Ingame-Material erstellt und zeigt die Rückkehr in das düstere, zerstörte Moskau. Neben der beeindruckenden Grafik liefert das Video erste Einblicke in die Handlung und die Gefahren der neuen Spielwelt.

Im Mittelpunkt steht der sogenannte Fuhrer Hunter, eine Schlüsselfigur der Geschichte, die das Metro mit Lügen und Propaganda überzogen haben soll, um die ultimative Macht zu erlangen. Der Trailer deutet an, wie sich die Geschichte in der dystopischen Zukunft entfalten wird.

Fans der Serie erkennen sofort die bekannten Stärken der Reihe wieder. Survival-Elemente, intensive Kämpfe, Stealth-Passagen, Horror-Momente und die charakteristische Atmosphäre sollen erneut eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig sind bereits mehrere Neuerungen zu erkennen.

Zu den gezeigten Features gehören die neue Shatun-Waffe, zusätzliche Ausrüstungsgegenstände, neue Mutantenvarianten sowie weitere Möglichkeiten, die Umgebung zu erkunden oder taktisch zu nutzen. Damit scheint METRO 2039 die bewährte Formel der Serie um neue Gameplay-Elemente zu erweitern.

METRO 2039 erscheint im Februar 2027 für Xbox Series X|S und Xbox on PC als Xbox Play Anywhere-Titel.