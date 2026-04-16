METRO 2039: Jetzt offiziell enthüllt – Erstes Gameplay und düstere Horror-Atmosphäre

Mit dem Xbox First Look Showcase hat Metro 2039 nun offiziell die Bühne betreten und einen ersten umfassenden Einblick in das nächste Kapitel der Reihe geliefert.

Die Präsentation markiert den Startpunkt für die öffentliche Wahrnehmung des Spiels und verdeutlicht, in welche Richtung sich die Serie weiterentwickelt.

Im Rahmen eines rund 15 Minuten langen Streams wurde nicht nur neues Material gezeigt, sondern auch ein Blick hinter die Kulissen gewährt. Mitglieder des Kernteams von 4A Games, darunter Executive Producer Jon Bloch, Creative Director Andriy Shevchenko sowie Co-Creative Director und Lead Audio Designer Pavel Ulmer, gaben zusätzliche Einblicke in die Entwicklung und die kreativen Ziele hinter dem Projekt.

Den Mittelpunkt bildete jedoch die eigentliche Präsentation des Spiels. Ein rund sechs Minuten langer Trailer sowie erste Gameplay-Sequenzen vermittelten einen Eindruck von der Atmosphäre, der visuellen Qualität und der generellen Ausrichtung von Metro 2039. Die gezeigten Szenen entstanden aus einer Mischung aus direktem Gameplay und Echtzeit-Zwischensequenzen, wodurch ein möglichst authentisches Bild des Spielerlebnisses vermittelt werden soll.

Besonders im Fokus stand dabei die dichte, klaustrophobische Inszenierung, die erneut eine zentrale Rolle spielt. Enge Räume, düstere Umgebungen und eine konstant spürbare Bedrohung prägen die Darstellung und unterstreichen den psychologischen Horror, der in diesem Teil noch stärker hervorgehoben wird.

Auch erste Kampfszenen wurden gezeigt und geben einen Ausblick auf das Zusammenspiel aus bekannten und weiterentwickelten Elementen. Ikonische Ausrüstungsgegenstände wie die charakteristischen Waffen der Reihe sowie die Armbanduhr kehren zurück und sind weiterhin eng mit dem Gameplay verknüpft. Begegnungen mit mutierten Kreaturen verdeutlichen dabei, dass die Gefahr in der Metro allgegenwärtig bleibt und jede Konfrontation sorgfältig angegangen werden muss.

Die Präsentation legt zudem einen klaren Fokus auf die erzählerische Ausrichtung des Spiels. Metro 2039 setzt erneut auf eine handgefertigte, storygetriebene Einzelspieler-Kampagne, die Exploration, Survival, Kampf und Stealth miteinander verbindet und dabei eine besonders intensive Spielerfahrung schaffen soll.

Technisch basiert das gesamte Erlebnis auf der weiterentwickelten 4A Engine, die nicht nur für die visuelle Darstellung verantwortlich ist, sondern auch die Grundlage für die dichte Atmosphäre und die detaillierten Umgebungen bildet. Ziel ist es, eine Welt zu erschaffen, die gleichermaßen beeindruckend und bedrückend wirkt.

Mit der offiziellen Enthüllung im Rahmen des Xbox Showcases ist Metro 2039 nun klar positioniert und bestätigt seine Veröffentlichung für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC über Steam und Epic Games Store noch für diesen Winter. Dazu unterstützt das Spiel Play Anywhere.