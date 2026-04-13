Metro 2039: Key Art Leak zeigt mysteriösen Helm und Dark One-Figur

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Image: KI-generiert

Metro 2039 Leak zeigt angeblich neues Key Art mit Dark One-Figur!

Metro 2039 steht im Zentrum eines neuen Leaks, nachdem im Subreddit zur Serie angeblich ein Key Art aufgetaucht ist, das einen neuen Protagonisten zeigt.

Das geleakte Artwork soll eine Figur mit Helm darstellen, in dem ein sogenannter Dark One erkennbar sein könnte. Innerhalb der Community sorgt dieses Detail bereits für zahlreiche Spekulationen über eine mögliche stärkere Einbindung der bekannten mysteriösen Wesen aus der Metro-Reihe.

Konkrete Hinweise zur Handlung oder zum Entwicklungsstand lassen sich aus dem Material jedoch nicht eindeutig ableiten. Auch eine offizielle Bestätigung durch den Publisher oder die Entwickler liegt derzeit nicht vor.

 

metro 2039

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5 Kommentare Added

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  2. Robilein 1244770 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.04.2026 - 19:31 Uhr

    Ok, das sieht episch aus😱😱😱

    Bin echt gespannt auf Donnerstag.

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