Metro 2039: Key Art Leak zeigt mysteriösen Helm und Dark One-Figur

Metro 2039 steht im Zentrum eines neuen Leaks, nachdem im Subreddit zur Serie angeblich ein Key Art aufgetaucht ist, das einen neuen Protagonisten zeigt.

Das geleakte Artwork soll eine Figur mit Helm darstellen, in dem ein sogenannter Dark One erkennbar sein könnte. Innerhalb der Community sorgt dieses Detail bereits für zahlreiche Spekulationen über eine mögliche stärkere Einbindung der bekannten mysteriösen Wesen aus der Metro-Reihe.

Konkrete Hinweise zur Handlung oder zum Entwicklungsstand lassen sich aus dem Material jedoch nicht eindeutig ableiten. Auch eine offizielle Bestätigung durch den Publisher oder die Entwickler liegt derzeit nicht vor.