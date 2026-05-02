METRO 2039: Knackt 1 Million Wishlists – starke Nachfrage nach Reveal

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Image: Deep Silver

Metro 2039 erreicht 1 Million Wishlists kurz nach der Enthüllung und zeigt großes Interesse der Spieler.

Kurz nach der offiziellen Enthüllung hat Metro 2039 bereits die Marke von einer Million Wishlists erreicht und unterstreicht damit das hohe Interesse der Spieler an dem kommenden Titel.

Die schnelle Entwicklung der Wunschlisten-Zahlen zeigt, dass die Rückkehr in das Metro-Universum auf große Resonanz stößt und sich das Spiel frühzeitig eine starke Aufmerksamkeit sichern konnte.

Entwicklerseitig wird der Meilenstein als bedeutender Schritt gewertet, während gleichzeitig der Dank an die Community für die Unterstützung ausgesprochen wurde.

Mit Blick auf den geplanten Release im Winter soll Metro 2039 die Spieler erneut in die bekannte, postapokalyptische Welt führen und das nächste Kapitel der Reihe aufschlagen.

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8 Kommentare Added

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  2. Katanameister 412880 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 02.05.2026 - 09:26 Uhr

    Dürfte eins der interessanteren Spiele werden, schön dass viele der Veröffentlichung entgegenfiebern.

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  3. Rotten 119845 XP Scorpio King Rang 4 | 02.05.2026 - 09:28 Uhr

    Hätte schon Interesse an dem Game, nur wird es sicher kein day-One kauf ✌🏻😅

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  4. Kitomy 64035 XP Romper Stomper | 02.05.2026 - 09:37 Uhr

    Marathon hatte ca 900.000.
    Also so eine Liste hat nicht wirklich Aussagen kraft.
    Am Ende zählen nur die Käufe.

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    • NeuroJacker 1320 XP Beginner Level 1 | 02.05.2026 - 10:14 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Das passt doch. Marathon hat sich ca 2 Millionen mal verkauft.
      Metro 2039 wird sich über die Jahre bestimmt auch noch deutlich mehr verkaufen.
      Der Vorgänger liegt bei 10 Millionen.

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  5. GosyTX 885 XP Neuling | 02.05.2026 - 10:25 Uhr

    Ich finde toll das solche Spiele noch viel Interesse zeigen. Resi 9 war auch ein voller Erfolg.

    Nach den ganzen Jahren unsäglicher Open World Spiele hoffe ich echt wieder auf mehr klassische Single Player Erfahrungen.

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  6. Robilein 1259150 XP Xboxdynasty Legend Platin | 02.05.2026 - 11:10 Uhr

    Das erste Xbox First Look Event hat also gut eingeschlagen, freut mich für die Xbox🙂

    Es war eine tolle Präsentation und ich bin sehr gespannt drauf.

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