METRO 2039: Knackt 1 Million Wishlists – starke Nachfrage nach Reveal

Metro 2039 erreicht 1 Million Wishlists kurz nach der Enthüllung und zeigt großes Interesse der Spieler.

Kurz nach der offiziellen Enthüllung hat Metro 2039 bereits die Marke von einer Million Wishlists erreicht und unterstreicht damit das hohe Interesse der Spieler an dem kommenden Titel.

Die schnelle Entwicklung der Wunschlisten-Zahlen zeigt, dass die Rückkehr in das Metro-Universum auf große Resonanz stößt und sich das Spiel frühzeitig eine starke Aufmerksamkeit sichern konnte.

Entwicklerseitig wird der Meilenstein als bedeutender Schritt gewertet, während gleichzeitig der Dank an die Community für die Unterstützung ausgesprochen wurde.

Mit Blick auf den geplanten Release im Winter soll Metro 2039 die Spieler erneut in die bekannte, postapokalyptische Welt führen und das nächste Kapitel der Reihe aufschlagen.