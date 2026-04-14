Metro 2039: Leak enthüllt erste Story-Details

Neue Hinweise zu Metro 2039, dem gestern offiziell angekündigten nächsten Teil der Shooter-Reihe, sind vor der Präsentation am 16. April bekannt geworden. Der vierte Hauptteil der Serie soll demnach nicht nur inhaltlich an die bisherigen Ereignisse anknüpfen, sondern eine besonders düstere und konfliktgeladene Geschichte erzählen.

Laut einer geleakten Zusammenfassung über IGDB spielt die Handlung im Jahr 2039 und damit 25 Jahre nach einem nuklearen Krieg, der die Welt verwüstet hat. Die letzten Überlebenden haben sich tief in den Metro-Tunneln unter Moskau verschanzt und stehen nun unter einer neuen, strengen Führung.

Im Zentrum steht dabei ein fanatischer Anführer namens Hunter, der die zerstrittenen Fraktionen erstmals vereint haben soll. Doch von echter Ruhe kann keine Rede sein, da sein Regime durch Propaganda und Angst geprägt ist und einen neuen Krieg gegen eine unbekannte Bedrohung vorbereitet.

Parallel dazu wird eine zweite Figur eingeführt, der sogenannte Stranger, der in der Wildnis außerhalb der Stadt von Albträumen und seiner Vergangenheit verfolgt wird. Sein Weg führt ihn schließlich zurück in die zerstörten Ruinen von Moskau und damit direkt in das Metro-System, das er eigentlich hinter sich lassen wollte.

Die Story soll laut Beschreibung eine Mischung aus Erkundung, Überleben, Kampf und Stealth bieten und als besonders intensives Einzelspieler-Erlebnis inszeniert werden. Zudem wird das Spiel erneut von den Geschichten der Metro-Buchreihe von Dmitry Glukhovsky inspiriert.