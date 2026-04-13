Metro 2039: Xbox First Look stellt neuen Teil am 16. April vor

36 Autor: , in News / Metro 2039
Übersicht

Mit Metro 2039 kündigen 4A Games und Deep Silver den nächsten Hauptteil der Shooter-Reihe an und geben erstmals Einblicke per Xbox-Showcase.

Am Donnerstag, den 16. April um 19:00 Uhr, wird mit einem speziellen digitalen Event erstmals Metro 2039 präsentiert. Unter dem Titel „Xbox First Look“ zeigen 4A Games und Deep Silver eine Weltpremiere des kommenden Serienteils.

Bei dem Titel handelt es sich um den vierten Hauptableger der bekannten Shooter-Reihe, die auf den Romanen von Dmitry Glukhovsky basiert. Zuvor erschienen bereits Metro 2033 im Jahr 2010, Metro: Last Light im Jahr 2013 sowie Metro Exodus im Jahr 2019.

Die Serie erzählt von Überlebenden einer nuklearen Katastrophe, die in den Tunneln der Moskauer Metro Zuflucht gesucht haben und sich in einer gefährlichen, postapokalyptischen Welt behaupten müssen. Auch der neue Teil soll diese Geschichte fortführen und ein weiteres Kapitel im bekannten Setting aufschlagen.

Die Präsentation wird ausschließlich digital stattfinden und soll erste Einblicke in Gameplay, Atmosphäre und Ausrichtung des neuen Spiels liefern. Xbox betont dabei die langjährige Verbindung zur Reihe, die seit Jahren fest mit der Plattform verknüpft ist.

Weitere Details zum Spiel selbst dürften im Rahmen des Events folgen, das den Startschuss für die nächste Phase der Metro-Reihe markiert.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

36 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. JohnWick 90525 XP Posting Machine Level 1 | 13.04.2026 - 16:09 Uhr

    Irgentwie empfinde ich solche Exklusive First Look Events bei Xbox irgentwie organisch .
    Xbox ist einfach der beste Platz um neue Blockbuster vorzustellen.
    Bei Sony hatte ich immer irgentwie bei solchen „Events“ das Gefühl das Geld geflossen war um sich etwas Aufmerksamkeit einzukaufen .
    Keine Ahnung , ist einfach so .
    Freu mich drauf 🙂

    1
    • Kentducky 10000 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 13.04.2026 - 16:30 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      Ja genauso wird es sein wenn du ganz fest daran glaubst. So viel Bullsh.. wie hier in den Kommentaren liest man wirklich selten.

      5
  5. Vayne1986 42415 XP Hooligan Krauler | 13.04.2026 - 16:15 Uhr

    Dann brauche ich es nicht zu schauen. Wünsche allen viel Spaß. Danke für die Info. 👍🏻

    1
  8. CodeX 52730 XP Nachwuchsadmin 6+ | 13.04.2026 - 16:51 Uhr

    Sehr schön.
    Hab alle Teile gemocht. Nur hoffe ich auf ein besseres Gunplay.

    0

Hinterlasse eine Antwort