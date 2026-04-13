Metro 2039: Xbox First Look stellt neuen Teil am 16. April vor

Am Donnerstag, den 16. April um 19:00 Uhr, wird mit einem speziellen digitalen Event erstmals Metro 2039 präsentiert. Unter dem Titel „Xbox First Look“ zeigen 4A Games und Deep Silver eine Weltpremiere des kommenden Serienteils.
Bei dem Titel handelt es sich um den vierten Hauptableger der bekannten Shooter-Reihe, die auf den Romanen von Dmitry Glukhovsky basiert. Zuvor erschienen bereits Metro 2033 im Jahr 2010, Metro: Last Light im Jahr 2013 sowie Metro Exodus im Jahr 2019.
Die Serie erzählt von Überlebenden einer nuklearen Katastrophe, die in den Tunneln der Moskauer Metro Zuflucht gesucht haben und sich in einer gefährlichen, postapokalyptischen Welt behaupten müssen. Auch der neue Teil soll diese Geschichte fortführen und ein weiteres Kapitel im bekannten Setting aufschlagen.
Die Präsentation wird ausschließlich digital stattfinden und soll erste Einblicke in Gameplay, Atmosphäre und Ausrichtung des neuen Spiels liefern. Xbox betont dabei die langjährige Verbindung zur Reihe, die seit Jahren fest mit der Plattform verknüpft ist.
Weitere Details zum Spiel selbst dürften im Rahmen des Events folgen, das den Startschuss für die nächste Phase der Metro-Reihe markiert.
36 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das schaue ich mir definitiv an.
Bin gespannt ob es mehr wie die ersten beiden oder Teil 3 wird
War nie meine Reihe aber den Namen finde ich ansprechend
Irgentwie empfinde ich solche Exklusive First Look Events bei Xbox irgentwie organisch .
Xbox ist einfach der beste Platz um neue Blockbuster vorzustellen.
Bei Sony hatte ich immer irgentwie bei solchen „Events“ das Gefühl das Geld geflossen war um sich etwas Aufmerksamkeit einzukaufen .
Keine Ahnung , ist einfach so .
Freu mich drauf 🙂
Ja genauso wird es sein wenn du ganz fest daran glaubst. So viel Bullsh.. wie hier in den Kommentaren liest man wirklich selten.
Dann brauche ich es nicht zu schauen. Wünsche allen viel Spaß. Danke für die Info. 👍🏻
Bin sehr gespannt, grafisch auch immer vorne dabei
Drauf habe ich Bock
Sehr schön.
Hab alle Teile gemocht. Nur hoffe ich auf ein besseres Gunplay.
Hoffentlich wird es so gut wie die Vorgänger.
Ich mag die Vorgänger, daher lasse ich mir das nicht entgehen.