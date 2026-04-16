METRO 2039: Xbox zeigt ersten Blick auf neuen Serienableger ab 19:00 Uhr

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Image: Deep Silver

Xbox präsentiert gemeinsam mit 4A Games und Deep Silver erste Einblicke in METRO 2039, den nächsten Teil der Metro-Reihe.

Erste Einblicke in den nächsten Ableger der Metro-Reihe wurden veröffentlicht, denn Metro 2039 wurde offiziell mit einem First Look vorgestellt.

Die Präsentation erfolgt in Zusammenarbeit zwischen Xbox, 4A Games und Deep Silver, die gemeinsam einen ersten Ausblick auf das kommende Projekt liefern.

Metro 2039 setzt die bekannte Serie fort und reiht sich als nächster Titel in das Franchise ein, das für seine dichte Atmosphäre und erzählerische Ausrichtung bekannt ist.

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15 Kommentare Added

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  2. Lord Hektor 374590 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.04.2026 - 20:16 Uhr

    Ahh, ich habs natürlich wieder vergessen. Schau ich jetzt schnell nach.

    0

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