METRO 2039: Xbox zeigt ersten Blick auf neuen Serienableger ab 19:00 Uhr

Erste Einblicke in den nächsten Ableger der Metro-Reihe wurden veröffentlicht, denn Metro 2039 wurde offiziell mit einem First Look vorgestellt.
Die Präsentation erfolgt in Zusammenarbeit zwischen Xbox, 4A Games und Deep Silver, die gemeinsam einen ersten Ausblick auf das kommende Projekt liefern.
Metro 2039 setzt die bekannte Serie fort und reiht sich als nächster Titel in das Franchise ein, das für seine dichte Atmosphäre und erzählerische Ausrichtung bekannt ist.
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15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Meine Neugier ist auf jeden Fall geweckt, freue mich auf das Spiel.
Ahh, ich habs natürlich wieder vergessen. Schau ich jetzt schnell nach.