Metro 4: Leak deutet auf Enthüllung nächste Woche hin

Metro 4 steht laut Leak offenbar kurz vor der Enthüllung und könnte bereits in der kommenden Woche vorgestellt werden.

Ein neuer Leak sorgt für Bewegung rund um die Zukunft der Metro-Reihe. Berichten zufolge könnte ein neues Spiel, häufig als Metro 4 bezeichnet, bereits in der kommenden Woche offiziell angekündigt werden.

Als möglicher Zeitraum wird aktuell der 13. bis 17. April genannt. Die Information stammt von dem Nutzer „AlexandreNGamR“, der diese Einschätzung in einem Beitrag auf der Plattform X geteilt hat. Laut seiner Aussage dürfen sich Fans der Reihe zeitnah auf eine Enthüllung freuen.

Besondere Aufmerksamkeit erhält das Gerücht durch die bisherige Trefferquote der Quelle. Der Account hatte zuvor bereits Hinweise auf eine geplante PlayStation-Präsentation geliefert, die später von bekannten Insidern bestätigt wurden. Dadurch gewinnt auch die aktuelle Aussage an zusätzlicher Glaubwürdigkeit, auch wenn weiterhin keine offizielle Bestätigung vorliegt.

Im Raum steht zudem die Möglichkeit, dass das neue Projekt von 4A Games im Rahmen einer kommenden PlayStation-Veranstaltung gezeigt werden könnte. Eine solche Präsentation wird ebenfalls für den April erwartet, was zeitlich mit den genannten Daten übereinstimmen würde.

Das letzte Hauptspiel der Reihe, Metro Exodus, erschien im Jahr 2019 und wurde sowohl von Kritikern als auch von Spielern positiv aufgenommen. Seitdem warten Fans auf konkrete Informationen zum nächsten Kapitel der postapokalyptischen Serie.

Ob sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Eine mögliche Ankündigung in der kommenden Woche würde jedoch den nächsten großen Schritt für die Marke markieren und erstmals einen Blick auf die Zukunft der Metro-Reihe ermöglichen.