Metro 4: Riesiger 120 GB Leak zeigt ein eingestelltes Spiel

Metro 4 sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, nachdem eine angeblich eingestellte Version des Spiels als umfangreicher Leak im Netz aufgetaucht ist. Laut den verfügbaren Informationen handelt es sich um eine rund 120 GB große Build, die bereits im Jahr 2022 verworfen worden sein soll.

Die geleakten Inhalte deuten darauf hin, dass diese Version deutlich anders aufgebaut war als erwartet. So soll das Spiel auf eine vollständig offene Spielwelt gesetzt haben und damit einen klaren Richtungswechsel innerhalb der Reihe angedeutet haben.

Im Zentrum der Geschichte stand laut Leak die Figur Hunter, während bekannte Charaktere wie Khan und Bourbon ebenfalls eine größere Rolle gespielt haben sollen. Die Handlung soll sich über einen Zeitraum von Januar 2033 bis Dezember 2034 erstreckt haben.

Auch beim Gameplay zeigen sich laut den Informationen größere Unterschiede. Genannt werden unter anderem ein umfassendes Crafting-System mit alternativen Munitionstypen sowie ein aufrüstbarer NBC-Anzug, der eine zentrale Rolle im Überleben gespielt haben soll.

Zusätzlich sollen verschiedene Gerüchte und Mythen innerhalb der Spielwelt existiert haben, die Spieler aktiv überprüfen konnten. Beispiele dafür sind Aussagen über den Einfluss von Alkohol auf Strahlung oder Unterschiede bei der Nutzung von Ausrüstung, die innerhalb der Spielwelt thematisiert wurden.

Wichtig ist, dass es sich bei diesen Informationen um einen Leak handelt, der nicht offiziell bestätigt ist. Ob und wie viele dieser Ideen in zukünftige Projekte einfließen, ist derzeit nicht bekannt.

Laut weiteren Leaks aus dem Untergrund soll in der kommenden Woche „Metro 4“ offiziell vorgestellt werden.