Metro Rivals: New York: Wettkampf auf Schienen

Dovetail Games kündigt Metro Rivals: New York an – ein innovatives und genreübergreifendes U-Bahn-Simcade-Spiel, das sich derzeit in Entwicklung befindet.

Der Release ist für Anfang 2026 geplant, und das Spiel kann ab sofort auf Steam, im Epic Games Store, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorgemerkt werden.

In Metro Rivals: New York tauchen die Spieler in ein New York der nahen Zukunft ein, in dem das U-Bahn-System in zehn hart umkämpfte Bezirke aufgeteilt ist. Jeder dieser Bezirke wird von einem oder mehreren der fünf sogenannten Track Titans kontrolliert – überlebensgroßen Star-Fahrern, die ihr Revier mit unvergleichlicher Fahrkunst, enormem Social-Media-Einfluss und unerschütterlichem Ruf beherrschen.

Diese Figuren verteidigen ihr Territorium mit aller Härte und nur die talentiertesten Newcomer haben überhaupt eine Chance, ihre Dominanz herauszufordern.

Die Spieler beginnen ihre Reise mit nichts als einem geerbten Zug und dem festen Willen, an die Spitze zu gelangen. Um erfolgreich zu sein, müssen sie verschiedene Missionen absolvieren, Fahrgelder verdienen, die Leistung ihres Zuges verbessern, eine loyale Fangemeinde aufbauen und sich Respekt erarbeiten. Dieser Weg ist mehr als nur ein Wettrennen um Geschwindigkeit; er erfordert Strategie, Präzision und einen kühlen Kopf.

Mit authentischer Simulation im Kern und adrenalingeladenem Gameplay in jeder Faser kombiniert das Spiel Strategie und erzählerische Action auf eine Weise, die sowohl Feingefühl als auch Können verlangt. Von intensiven Rivalitäten bis hin zu sorgfältig geplanten Upgrades.

Neben der Einzelspieler-Kampagne bietet das Spiel auch einen spannenden PvP-Modus, in dem bis zu vier Spieler online oder mit Freunden gegeneinander antreten können. Hier gilt es, an bestimmten Stationen zu stoppen. Der Sieg wird allerdings nicht nur durch Geschwindigkeit entschieden. Bewertet wird die Präzision und Kontrolle, mit der die Spieler ihren Zug unter Druck steuern. Nur wer die höchste Punktzahl erzielt, sichert sich Ruhm, Belohnungen und einen Platz an der Spitze der asynchronen Bestenlisten.

Für alle, die ein entspannteres Erlebnis bevorzugen, bietet Metro Rivals: New York zudem die Möglichkeit, eigene Routen festzulegen, einfach loszufahren und die Aussicht auf die Stadt (und den eigenen Zug!) zu genießen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der individuellen Gestaltung. Spieler können die Leistung ihres Zuges verbessern, einzigartige Designs und Lackierungen in ihren Lieblingsfarben anwenden und das Erscheinungsbild ihres Charakters anpassen, um sich auf den Schienen abzuheben. Es wird zwar optionale In-Game-Käufe geben, diese sind jedoch rein kosmetischer Natur. Kein Pay-to-Win.

Diese Veröffentlichung markiert zudem Dovetail Games’ ersten Schritt in die Entwicklung mit der Unreal Engine 5. Durch den Einsatz von Technologien wie Nanite, Lumen und prozeduraler Generierung entstehen immersivere Welten als je zuvor – pulsierend und lebendig. In Zusammenarbeit mit Reactional Music wird außerdem eine dynamische Musik-Engine integriert, die jede Fahrt im Takt der Action mitschwingen lässt – besonders dann, wenn man auf der Jagd nach einem Track Titan ist.

Rob O’Farrell, Co-CEO von Dovetail Games, erklärt: „Metro Rivals: New York markiert ein mutiges neues Kapitel im Portfolio von Dovetail Games. Es bietet echtes Pick-up-and-Play-Feeling, Spannung, Tempo und Nervenkitzel im Simcade-Genre. Indem wir unser fundiertes Wissen über Züge mit dem Talent unserer Entwicklungsteams und der Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5 verbinden, schaffen wir ein unglaublich immersives und aufregendes Spielerlebnis – sowohl im Einzelspieler- als auch in unserem ersten Mehrspielermodus überhaupt. Wir freuen uns zudem über die Zusammenarbeit mit Reactional Music, deren prozedurale Musiktechnologie eine vollständig integrierte, filmreife Klangwelt für Metro Rivals: New York ermöglicht – sogar beim Wechsel der Strecken.“ Gemma Brown, Co-CEO von Dovetail Games, fasst zusammen: „Metro Rivals: New York fühlt sich roh, schnell und energiegeladen an. Es hält dich auf Trab und vereint den Charakter New Yorks mit der Spannung eines kompetitiven Simcade-Rennspiels – man könnte sagen: Crazy Taxi trifft Need for Speed: Underground. Das frühe Feedback aus unserem neuen Playlab ist hervorragend, und wir können es kaum erwarten, das Spiel nächstes Jahr in die Hände der Spieler zu bringen.“

Metro Rivals: New York wird für Steam, den Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt. Die Veröffentlichung ist für Anfang 2026 geplant.