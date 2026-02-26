Mexican Ninja startet 2026 auf Xbox, PlayStation und PC und entfacht den Aufstand in Nuevo Tokyo.

Während des IGN Fan Fest am 26.02.2026 bestätigte das zu Amber gehörende Studio Madbricks in Zusammenarbeit mit REDRUM, dass Mexican Ninja noch in diesem Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie für PC über Steam erscheinen wird.

Damit weitet sich der ursprünglich PC-fokussierte Aufstand auf sämtliche aktuelle Konsolenplattformen aus.

Das Spiel präsentiert sich als 2.5D Roguelike Beat-’em-up und führt nach Nuevo Tokyo, einer fiebrigen Verschmelzung aus mexikanischer Härte und japanischem Cyberpunk.

Beherrscht wird die Stadt von den korrupten Narkuzas. Im Zentrum steht ein Kampfsystem, das auf präzises Timing, exakte Positionierung und flüssige Kombinationsketten setzt. Universelle Paraden, schnelle Ausweichmanöver und kraftvolle Spirit Fähigkeiten prägen jede Auseinandersetzung.

Jeder Durchlauf folgt dem Roguelike-Prinzip mit zufällig generierten Abläufen, sich entwickelnden Builds und Meta-Upgrades, die langfristige Fortschritte ermöglichen.

Hinzu kommen die sogenannten Mexican Jutsus, die mit auffälligen Spezialfähigkeiten und kontrollorientierten Techniken zusätzliche taktische Optionen eröffnen. Ergänzt wird das System durch den Way of the Donkey-Fertigkeitenbaum, der unterschiedliche Spielstile verstärken soll.

Dario Hoyo, Creative Director bei Madbricks, erklärte, Mexican Ninja sei immer von Energie getragen gewesen, von jener Energie, die spürbar werde, wenn jede Ausweichbewegung, jede Kombination und jede Parade exakt ineinandergreife.

Mit dem erweiterten Plattformstart rückt der Titel 2026 auf Xbox, PlayStation und PC gleichermaßen in Stellung und bringt seinen stilisierten Aufstand in eine deutlich größere Arena.