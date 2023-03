Miasma Chronicles: Spiel erscheint heute vorerst nur digital

Der Publisher 505 Games und das Entwicklungsstudio The Bearded Ladies geben bekannt, dass das postapokalyptische Taktik-Abenteuer Miasma Chronicles heute am 23. Mai 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC (über Steam und Epic) digital veröffentlicht wird.

Eine physische Version des Titels wird ab dem 9. Juni 2023 im Handel erhältlich sein.

In dem taktischen Abenteuer schlüpfen die Spieler in die Rolle von Elvis, einem jungen Mann, der mit seinem Roboter-Bruder Diggs zusammen von seiner Mutter in der Einöde Amerikas ausgesetzt wurde. Gemeinsam müssen sie das Geheimnis des Miasmas lüften. Diese mysteriöse Macht bedroht die letzten Überreste der Menschheit, indem sie alle, die mit ihr in Berührung kommen, in brutale Zerrbilder ihres früheren Selbst verwandelt.

Bewaffnet mit einem rätselhaften Handschuh, der das Miasma kontrollieren kann, werden Elvis und Diggs auf ihrer Suche von einer Reihe skurriler Charaktere begleitet, während sie durch detailreich gestaltete Umgebungen streifen, in denen hinter jeder Ecke Gefahren lauern. Um die Wahrheit hinter dem Miasma herauszufinden, setzen Spieler:innen unterschiedliche Taktiken in intensiven, rundenbasierten Kämpfen ein und erfahren immer mehr über die verheerende Macht hinter dem Miasma-kontrollierenden Handschuh von Elvis.

Miasma Chronicles ist eine Geschichte über selbstgewählte Familie, Mutantenkiller, das postapokalyptische Ödland Amerikas und besonders mächtige Handschuhe vom Studio hinter Mutant Year Zero: Road to Eden.