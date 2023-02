Microids: Blacksad: Under the Skin Soundtrack und weitere veröffentlicht

Autor:, in / Microids

Microids Records stellt seine zweite digitale Veröffentlichung von Soundtracks vor und kündigt die Unterzeichnung mehrerer japanischer Anime-Lizenzen an.

Microids Records freut sich, die 5 Alben seiner 2. digitalen Veröffentlichung vorzustellen, darunter neue Soundtracks, ein bisher unveröffentlichter Titel und die ersten Titel von Drittanbietern.

Microids Records freut sich außerdem, die Aufnahme mehrerer japanischer Anime-Lizenzen in seinen Katalog bekannt zu geben, darunter mehrere Kulttitel wie Cobra, Death Note, Nana, Yu Yu Hakusho, Initial D, Naruto, One Piece und Hajime no ippo!

Frédéric Claquin, VP von Microids Records, erklärt: „Wir sind begeistert, unsere zweite digitale Veröffentlichung ankündigen zu können, die neue Talente und hochwertige Tracks für unser Publikum enthält. Die Aufnahme von kultigen japanischen Anime-Lizenzen in das Microids Records-Label unterstreicht unser Engagement und unseren Wunsch, an interdisziplinären Projekten mit Künstlern und Komponisten aus anderen Bereichen als Videospielen zu arbeiten.“

Das Label wurde im August 2022 gegründet und ist das Musiklabel des Videospielverlags Microids, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die Soundtracks von Microids-Spielen zu veröffentlichen und Kollaborationen rund um die Titel des Verlags durchzuführen.

Microids Records positioniert sich als ein Label, bei dem Künstler und Komponisten im Mittelpunkt des Ökosystems stehen. Jeder Soundtrack oder jedes Album wird wie ein Meisterwerk behandelt, und das Label unterstützt jede digitale Veröffentlichung und jede Vinyl-Veröffentlichung in limitierter Auflage mit besonderer Sorgfalt und Aufmerksamkeit.

Entdeckt die zweite digitale Veröffentlichung von Microids Records, jetzt auf allen wichtigen Musikplattformen erhältlich: