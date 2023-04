Autor:, in / Microids

Microids, Spieleentwickler und -publisher, gibt heute eine Vereinbarung mit Banijay Kids and Family für einen spannenden neuen Titel bekannt, der auf der beliebten Zeichentrickserie Totally Spies! von Zodiak Kids & Family France basiert und im Jahr 2024 für Konsolen und PC erscheinen soll.

Das Videospiel Totally Spies! wird den Spielern die Möglichkeit geben, in die Rolle der drei legendären Geheimagenten Sam, Clover und Alex zu schlüpfen. Gemeinsam müssen sie versuchen, die Welt vor einem neuen Feind zu retten, und das in einer Vielzahl von spannenden Missionen mit innovativen Spielmechaniken.

Stéphane Longeard, CEO von Microids, sagt: „Microids hat es sich zur Aufgabe gemacht, bekanntes geistiges Eigentum originalgetreu und innovativ zu adaptieren, und es ist eine große Ehre für uns, an der Totally Spies!-Lizenz zu arbeiten. Dank der Fähigkeiten unserer Studios und internen Teams werden wir alles tun, um der Community ein Spiel zu bieten, das ihren Erwartungen entspricht.“ Annick Bizet, New Business and Strategic Alliances Director bei Banijay Kids & Family, fügte hinzu: „Wir sehen eine große Dynamik für die Marke Totally Spies! im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Rückkehr der Serie im nächsten Jahr. Die Expertise und Leidenschaft von Microids für die Welt der Videospiele machen das Unternehmen zum perfekten Partner, um das Universum für ein authentisches und fesselndes Spiel für unsere Fans neu zu erschaffen.“

Die 2D-Zeichentrickserie Totally Spies! kehrt 2024 auf die Bildschirme zurück, nachdem sie ursprünglich sechs Staffeln lang zwischen 2001 und 2013 lief.

Warner Bros. Discovery hat die kommende Serie in der gesamten EMEA-Region und in den USA erworben. Der französische Sender Gulli und Discovery Kids LatAm wurden bereits als Koproduzenten der Serie von Zodiak Kids & Family France (Teil von Banijay Kids & Family) angekündigt. Die kommende Serie folgt Sam, Clover und Alex, die in eine neue Stadt ziehen und es mit neuen Bösewichten aufnehmen.