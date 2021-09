Microids: Zusammenarbeit mit Taito bekannt gegeben

Autor:, in / Microids

Das französische Unternehmen Microids – Publisher von Blacksad: Under the Skin und mehr – hat eine Zusammenarbeit mit dem renommierten japanischen Entwicklerstudio Taito bekannt gegeben. Die Partnerschaft soll zwei, sich bereits in Entwicklung befindliche Spiele, welche auf Taitos berühmten Marken basieren, umfassen.

Beide Titel sollen 2022 auf den Markt kommen, das Microids-Portfolio erweitern und zum internationalen Wachstum des Unternehmens, vor allem in Japan, beitragen, wie CEO Stephane Longeard erklärt:

„Die internationale Entwicklungsstrategie von Microid läuft gut und wir sind stolz darauf, mit Taito zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns, dass uns dieser japanische Gigant die Entwicklung dieser Titel voll und ganz anvertraut hat. Wir können es kaum erwarten, die beiden Projekte, an denen wir arbeiten, vorzustellen, und wir sind fest davon überzeugt, dass sie viele Leute überraschen werden!“

Auch Taito geht voller Zuversicht in die Zusammenarbeit und sieht in Microids den richtigen Partner an seiner Seite, wie Katsuhiko Iwaki, President und Representative Director der Taito Corporation, darlegt: