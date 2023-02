Microids: Zusammenarbeit Savage Level bekannt gegeben

Microids ist überglücklich, seine Zusammenarbeit mit dem neuen französischen Videospielentwicklungsstudio Savage Level bekannt zu geben. Das Studio befindet sich bereits in der Vorproduktionsphase für ein Spiel, das im Jahr 2024 für PC und Konsolen erscheinen soll.

Savage Level wurde von Maxime Josse (Chief Executive Officer) und Aurélien Josse (Chief Creative Officer) gegründet und besteht aus Branchenveteranen, die bereits an Titeln wie Battlefleet Gothic Armada, Ghost Recon, Tell Me Why und Aliens Dark Descent gearbeitet haben.

„Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Savage Level zu bündeln und den Spielern ein brandneues, innovatives Spiel anzubieten“, erklärt Stéphane Longeard, CEO von Microids. „Unsere Zusammenarbeit mit diesem Studio, das aus unglaublich talentierten Individuen besteht, ist ein Beweis für unseren Willen, Indie-Entwickler zu unterstützen und allen Spielern qualitativ hochwertige Spielerlebnisse zu bieten. Dieses sehr leidenschaftliche Team kam zu uns mit einem ehrgeizigen und wirklich unglaublichen Projekt, das sicherlich die Herzen der Fans von taktischen RPGs erobern wird.“ „Unser Studio wurde mit dem Ziel gegründet, fesselnde und innovative Spiele in einem gesunden, kreativitätsfördernden Umfeld zu entwickeln“, sagt Maxime Josse, CEO und Mitbegründer von Savage Level. „Durch die Zusammenarbeit mit Microids sind wir in der Lage, unsere Vision zu verwirklichen, und wir freuen uns darauf, die unglaubliche Erfahrung, die wir entwickeln, zu enthüllen“, fügt Aurélien Josse, CCO und Mitbegründer von Savage Level, hinzu.

Die Partnerschaft mit dem Studio Savage Level ist Teil der Publishing-Strategie von Microids, die darauf abzielt, weitere Mid-Core-Titel in ihr Videospiel-Portfolio aufzunehmen.