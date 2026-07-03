Microsoft Flight Simulator 2024: 31 Nationalparks auf einen Schlag – dieses kostenlose Update ist riesig

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Image: Xbox Game Studios / Aerosoft

31 Nationalparks und neue Missionen: Microsoft Flight Simulator feiert den 250. Geburtstag der USA.

Zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten veröffentlicht Microsoft Flight Simulator das kostenlose World Update 22, das zahlreiche Nationalparks, Sehenswürdigkeiten und neue Flugerlebnisse in die Simulation integriert.

Mit dem Update rücken insgesamt 31 aufwendig überarbeitete Nationalparks und Nationalforste in den Mittelpunkt, die mithilfe neuer Photogrammetrie, TIN-Oberflächen, verbesserter Geländedaten und weiterer Technologien deutlich detailreicher dargestellt werden.

Zu den überarbeiteten Regionen gehören unter anderem Death Valley National Park, Zion National Park, Bryce Canyon National Park, Grand Teton National Park, Olympic National Park, Redwood National Park, Rocky Mountain National Park, Joshua Tree National Park, Sequoia National Park, Crater Lake National Park, Badlands National Park, Arches National Park sowie viele weitere bekannte Naturgebiete der USA.

Ergänzt wird Microsoft Flight Simulator außerdem um 46 neue Points of Interest, darunter Besucherzentren, Aussichtspunkte, Lodges und markante Naturformationen wie Delicate Arch, Shiprock und Totem Pole.

Neu eingeführt werden darüber hinaus Guided Tours, ein Missionsformat mit gesprochenen Erläuterungen zu den jeweiligen Regionen. Zusätzlich enthält das Update drei geführte Touren sowie neun Discovery Flights, mit denen Piloten die schönsten Landschaften der Vereinigten Staaten erkunden können.

Entwickelt wurde World Update 22 in Zusammenarbeit mit Bing Places, Vexcel, Gaya und Asobo Studio, um die Natur- und Kulturlandschaften der USA möglichst authentisch nachzubilden. Das kostenlose Update steht ab sofort für alle Spieler zur Verfügung.

Quelle
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8 Kommentare Added

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  1. EdgarAllanFloh 140370 XP Master-at-Arms Bronze | 03.07.2026 - 10:17 Uhr

    Das ist echt super, wie sich das Spiel weiterentwickelt hat. Ich hoffe, dass Microsoft das als Prestigeobjekt neben Age of Empires 2 noch lange weiterentwickelt.

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  2. mAsTeR OuTi 116810 XP Scorpio King Rang 3 | 03.07.2026 - 10:24 Uhr

    Microsoft lässt einfach nicht locker… rein technisch gesehen eines der herausragendesten Projekte überhaupt!

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  8. Duck-Dynasty 187765 XP Battle Rifle God | 03.07.2026 - 12:05 Uhr

    Und hier der nächste Beweis, dass MS das Studio schließen wird! (Natürlich müssen sie Asobo noch kurz vorher kaufen, damit das auch klappt). 😉

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