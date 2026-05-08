Microsoft Flight Simulator 2024: CAC Boomerang startet als Local Legend 24 im In-Sim Marketplace

Microsoft Flight Simulator 2024 erweitert sein Angebot im In-Sim Marketplace um die Local Legend 24 und bringt mit dem CAC Boomerang einen historischen Kampfjet aus dem Zweiten Weltkrieg ins Spiel.

Der CAC Boomerang ist ein einsitziges, einmotoriges Mehrzweckjagdflugzeug, das von der Commonwealth Aircraft Corporation in Australien entwickelt und gebaut wurde. Das Flugzeug entstand als schnelle Antwort auf den dringenden Bedarf Australiens an einem einsatzfähigen Kampfflugzeug nach Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Die Entwicklung basierte ursprünglich auf dem zuvor produzierten CAC Wirraway, einem zweisitzigen Mehrzweckflugzeug, das häufig als Trainer eingesetzt wurde. Teile der Konstruktion und Fertigungstechniken wurden direkt aus diesem Vorgänger übernommen, um die Entwicklung zu beschleunigen.

Bemerkenswert ist vor allem die extrem kurze Entwicklungszeit: Bereits etwas mehr als 16 Wochen nach offizieller Genehmigung des Designs wurde das erste einsatzfähige Boomerang-Flugzeug fertiggestellt. Damit gilt es als eines der am schnellsten entwickelten Kampfflugzeuge seiner Zeit.

Der CAC Boomerang ist zudem das einzige vollständig in Australien entworfene und gebaute Kampfflugzeug in der Geschichte der Luftfahrt. Einige Exemplare sind bis heute in flugfähigem Zustand erhalten geblieben.

Im Microsoft Flight Simulator 2024 wird das Flugzeug als kostenpflichtiger Zusatzinhalt im In-Sim Marketplace angeboten und ist für 14,99 US-Dollar erhältlich. Spieler können damit die charakteristischen Flugeigenschaften des historischen Jägers erleben und virtuelle Flüge über die detailreiche Welt des Simulators unternehmen.