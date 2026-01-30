Microsoft Flight Simulator 2024: City Update 13 fliegt nach Kalifornien

Das ab sofort kostenlos erhältliche City Update 13 für den Microsoft Flight Simulator 2024 würdigt den auch als „Golden State“ bekannten, amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, mit einigen neuen detaillierten Städten und Regionen.
Von Sacramento im Norden bis zum südlich gelegenen San Diego umfasst das Update 18 Sehenswürdigkeiten (AOIs) die mit TIN-Oberflächentexturierung erstellt wurden um Piloten neue atemberaubende Ausblicke gewähren. Mit dabei sind:
- Sacramento
- San Francisco Bay Area
- San Rafael, Novato, Oakland, San Francisco, Fremont und San Jose.
- San Joaquin Valley
- Modesto, Fresno und Visalia
- Central Coast
- Santa Maria und Santa Barbara
- Greater Los Angeles
- Santa Clarita, Glendale, Los Angeles, Inglewood, Long Beach, Anaheim und Irvine
- San Diego
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Meine 20er Leitung ist einfach zu schwach für dieses Spiel.😄🙈
Ganz nett die Fliegerei, das Spiel ist aber nicht mein Fall
Hoffentlich kommt da die nächsten Monate die vr Unterstützung
Aufgrund des katastrophalen Starts und da es auch einige Monate später nicht gut lief, habe ich auch kein Interesse mehr, das Spiel zu starten.
Selten so einen schlechten Start erlebt, und ich habe Fallout 76 zum Release gespielt.
Das hatte auch so einige Probleme, aber das ließ sich zumindest irgendwie spielen.
Flight Simulator 2024 hingegen lief, wenn ich Glück hatte, ein paar Minuten nach ewiger Ladezeit und ist dann immer wieder abgestürzt.