Microsoft Flight Simulator 2024: City Update 13 fliegt nach Kalifornien

City Update 13 fügt dem Microsoft Flight Simulator 2024 zahlreiche neue Städte und Regionen aus Kalifornien hinzu.

Das ab sofort kostenlos erhältliche City Update 13 für den Microsoft Flight Simulator 2024 würdigt den auch als „Golden State“ bekannten, amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, mit einigen neuen detaillierten Städten und Regionen.

Von Sacramento im Norden bis zum südlich gelegenen San Diego umfasst das Update 18 Sehenswürdigkeiten (AOIs) die mit TIN-Oberflächentexturierung erstellt wurden um Piloten neue atemberaubende Ausblicke gewähren. Mit dabei sind:

Sacramento

San Francisco Bay Area San Rafael, Novato, Oakland, San Francisco, Fremont und San Jose.

San Joaquin Valley Modesto, Fresno und Visalia

Central Coast Santa Maria und Santa Barbara

Greater Los Angeles Santa Clarita, Glendale, Los Angeles, Inglewood, Long Beach, Anaheim und Irvine

San Diego