Microsoft Flight Simulator 2024: City Update 15 bringt Chicago, Minneapolis und Milwaukee

Das neue City Update 15 erweitert Microsoft Flight Simulator 2024 um detaillierte Regionen im Mittleren Westen der USA.

Mit dem City Update 15 erweitert Microsoft Flight Simulator 2024 seine Weltkarte um mehrere bedeutende Metropolregionen im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten.

Das kostenlose Update konzentriert sich auf die Bundesstaaten Illinois, Minnesota und Wisconsin. Zu den größten Neuerungen gehören hochdetaillierte Nachbildungen von Chicago, der Metropolregion Minneapolis–Saint Paul sowie Milwaukee.

Insgesamt umfasst das Update acht speziell überarbeitete Gebiete, die mithilfe hochauflösender TIN-Technologie (Triangulated Irregular Network) umgesetzt wurden. Dadurch sollen Geländeformen, Stadtlandschaften und markante Sehenswürdigkeiten deutlich realistischer dargestellt werden.

Die Veröffentlichung erfolgt zeitgleich mit der FlightSimExpo 2026, die in diesem Jahr vom 12. bis 14. Juni im Saint Paul RiverCentre in Minnesota stattfindet.

Microsoft Flight Simulator 2024: City Update 15 – United States Midwest ist ab sofort kostenlos für alle Besitzer von Microsoft Flight Simulator 2024 verfügbar.

Spieler müssen lediglich die aktuelle Version des Simulators installiert haben und das Update herunterladen, um die neuen Regionen erkunden zu können.