Microsoft Flight Simulator 2024: Ebnete den Weg für Xbox-Spiele auf PlayStation

Image: Xbox Game Studios / Aerosoft

Nachdem Sony aktiv eine Portierung von Flight Simulator anfragte, begann laut Jorg Neumann die Welle an Xbox-Exklusivtiteln für die PlayStation.

Jorg Neumann, Leiter von Microsoft Flight Simulator 2024, erklärte in einem Interview, dass die Idee einer PS5-Version von ihm selbst stammte.

Im Gespräch mit XDA-Developers war der Auslöser die enorme Dateigröße des Spiels, die von 120 GB beim Launch 2020 auf 300 GB im Jahr 2023 anwuchs und mit den geplanten Inhalten über ein Terabyte hinausgegangen wäre.

Um dieses Problem zu lösen, entwickelte das Team das Konzept eines „Thin Client“: Der neue Client umfasst nur noch 8 GB, während sämtliche Inhalte über die Cloud gestreamt werden. Diese technische Neuerung eröffnete die Möglichkeit, den Titel auch auf andere Plattformen zu bringen.

Neumann erinnerte daran, dass Flight Simulator 2020 zunächst für den PC erschien und ein Jahr später auf die Xbox kam, wo Millionen neuer Fans gewonnen wurden, die zuvor keine PC-Spieler waren.

Mit dem schlanken Cloud-Modell schlug er deshalb vor rund zweieinhalb Jahren eine Portierung auf die PlayStation vor. Xbox lehnte den Vorschlag jedoch ab, da er seiner Einschätzung nach zu früh kam und die Zeit für eine PS5-Version noch nicht reif war.

Nachdem Xbox die Idee einer PS5-Version von Flight Simulator zunächst abgelehnt hatte, meldete sich laut Jorg Neumann schließlich jemand von Sony direkt bei Microsoft. Diese Person, die selbst mit Flugsimulationen aufgewachsen war, sah den Titel als wertvolle Ergänzung für das PlayStation-Portfolio und schlug eine Portierung vor.

Neumann berichtet, dass daraufhin Microsofts Präsident auf ihn zukam und das Thema erneut aufgriff. Dieses proaktive Interesse von Sony habe seiner Ansicht nach den entscheidenden Impuls gegeben, der letztlich eine ganze Welle von Xbox-Exklusivtiteln auf die PlayStation brachte.

  1. nexus258 58290 XP Nachwuchsadmin 8+ | 09.12.2025 - 15:28 Uhr

    Die Simulation ist mir zu schwer und nur run fliegen ist mir zu langweilig nach ner Zeit. Es ist ein cooles Spiel aber leider nichts für mich

    0
  2. Andreas1806 40950 XP Hooligan Krauler | 09.12.2025 - 15:40 Uhr

    This is for the Xbox Crowd… Kraut und Rüben… würde ich die führenden Köpfe (fr)essen lassen… bis sie ….

    0
  3. Blight 9680 XP Beginner Level 4 | 09.12.2025 - 15:42 Uhr

    Der Impuls kam wohl auch für MS zu einem geeigneten Zeitpunkt, wo die Strategie für die Zukunft schon stand.

    0
  5. Teddofryo 83495 XP Untouchable Star 2 | 09.12.2025 - 16:52 Uhr

    „Einfach fragen, mehr als nein können die nicht sagen“

    Wenn das zweieinhalb Jahre her ist, hat Sony vielleicht den nötigen impuls und ms die Idee gegeben Halo/Gears/Forza auf die Playsie zu bringen, wer weiss das schon😂

    Bzw. es war Jörg Neumann der Saboteur.

    0
  6. Thanasi 6080 XP Beginner Level 3 | 09.12.2025 - 17:25 Uhr

    Entwickler möchten ja immer das so viele wie möglich ihr Spiel spielen 😜 Denke durch den anhaltenden Misserfolg waren sie gezwungen sich zu öffnen, von daher hat es zum Glück am Ende gepasst 😁 Natürlich eher auf dem PC stark, aber schön das es jetzt auf der Playsi ist. Ein super Spiel 🤙🏽

    0
  7. Erra 2220 XP Beginner Level 1 | 09.12.2025 - 18:02 Uhr

    Hmmm, also haben die beide nur darauf gewartet, dass sich einer den Ruck gibt und das Kriegsbeil beerdigt 😂

    0
  8. SnakeForce 85 30725 XP Bobby Car Bewunderer | 09.12.2025 - 18:53 Uhr

    Ich bin absoluter Freund davon, dass einfach die Spiele für alle Plattformen rauskommen und jeder hat dann die Möglichkeit es zu spielen, egal was er zuhause hat.

    Da hoffe ich umso mehr, dass Sony da mal wach wird, insbesondere geht mir Ihr slogan da umso mehr auf dem Sack.. „for the players“.. aber nur die mit Playstation, nicht für alle players oder nur mit Verzögerung für die milliarde(n) PC-Spieler.

    0
  9. OniDestiny 9040 XP Beginner Level 4 | 09.12.2025 - 18:57 Uhr

    Wenn das stimmt wäre das schon etwas dreist. Jemand von Sony möchte eine Portierung eines Konkurrenzproduktes, aber im Gegenzug kommt nicht von denen?

    0

