Microsoft Flight Simulator 2024: Ebnete den Weg für Xbox-Spiele auf PlayStation

Jorg Neumann, Leiter von Microsoft Flight Simulator 2024, erklärte in einem Interview, dass die Idee einer PS5-Version von ihm selbst stammte.
Im Gespräch mit XDA-Developers war der Auslöser die enorme Dateigröße des Spiels, die von 120 GB beim Launch 2020 auf 300 GB im Jahr 2023 anwuchs und mit den geplanten Inhalten über ein Terabyte hinausgegangen wäre.
Um dieses Problem zu lösen, entwickelte das Team das Konzept eines „Thin Client“: Der neue Client umfasst nur noch 8 GB, während sämtliche Inhalte über die Cloud gestreamt werden. Diese technische Neuerung eröffnete die Möglichkeit, den Titel auch auf andere Plattformen zu bringen.
Neumann erinnerte daran, dass Flight Simulator 2020 zunächst für den PC erschien und ein Jahr später auf die Xbox kam, wo Millionen neuer Fans gewonnen wurden, die zuvor keine PC-Spieler waren.
Mit dem schlanken Cloud-Modell schlug er deshalb vor rund zweieinhalb Jahren eine Portierung auf die PlayStation vor. Xbox lehnte den Vorschlag jedoch ab, da er seiner Einschätzung nach zu früh kam und die Zeit für eine PS5-Version noch nicht reif war.
Nachdem Xbox die Idee einer PS5-Version von Flight Simulator zunächst abgelehnt hatte, meldete sich laut Jorg Neumann schließlich jemand von Sony direkt bei Microsoft. Diese Person, die selbst mit Flugsimulationen aufgewachsen war, sah den Titel als wertvolle Ergänzung für das PlayStation-Portfolio und schlug eine Portierung vor.
Neumann berichtet, dass daraufhin Microsofts Präsident auf ihn zukam und das Thema erneut aufgriff. Dieses proaktive Interesse von Sony habe seiner Ansicht nach den entscheidenden Impuls gegeben, der letztlich eine ganze Welle von Xbox-Exklusivtiteln auf die PlayStation brachte.
