Microsoft Flight Simulator 2024: Entwickler entschuldigt sich für Probleme

Viele Maschinen konnten in dieser Woche im Microsoft Flight Simulator 2024 gar nicht erst abheben. Grund waren lange Wartezeiten beim Einloggen in das Spiel.

Ganz behoben sind die Probleme seit dem Launch am Dienstag aber bei weitem nicht.

Jörg Neumann, Leiter des Microsoft Flight Simulators, gab jetzt mehrere Updates. Demnach gibt es weiterhin Schwierigkeiten, da weltweit immer mehr Nutzer online gehen. Man erhöht aber aktiv schrittweise die Kapazitäten und sieht diesbezüglich schon Verbesserungen.

Der Entwickler entschuldigt sich für die „frustrierende Erfahrung“ bei den Spielern und ist optimistisch, dass die Spieler Zugriff erhalten und abheben können.

Neumann sagte im bisher letzten Update zum Stand des Simulators: „Wir sehen deutliche Verbesserungen bei den Kapazitäts- und Zugangsproblemen und planen eine schrittweise Erhöhung der Kapazität, während wir die Situation beobachten.“

„Wir sind optimistisch, dass die Spieler in der Lage sein werden, auf die Simulation zuzugreifen und in die Lüfte zu steigen. Wir danken euch für eure Geduld und werden euch am Freitag ein weiteres Update geben.“