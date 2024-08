Microsoft Flight Simulator 2024: Erkundung auch zu Fuß möglich

Jorge Neumann, der Leiter des Microsoft Flight Simulators, erläutert in einem Interview mit PC Games einige Funktionen des Microsoft Flight Simulators 2024. Auch, dass man im neuen Spiel jederzeit zu Fuß die Umgebungen erkunden kann.

„Das ist alles für 2024 – wir haben jeden Flughafen viel besser aussehen lassen. Wir haben jeden Segelflugplatz hinzugefügt. Wir haben jede Bohrinsel hinzugefügt. Wir haben jeden Leuchtturm hinzugefügt. Man hat das Gefühl, dass man jetzt alles machen kann, was einem in den Sinn kommt, wenn man sich auf die Cloud einlässt.“

„Meiner Meinung nach kommt es jetzt nur noch darauf an, wie gut die Daten sind, die wir bekommen, und wie viel wir dafür ausgeben. Ich meine, ich arbeite zum Beispiel gerade an der, ich nenne es mal, lebenden Welt. Wir haben Hunderte von Tierarten hinzugefügt, die herumlaufen. Ich habe an Dingen wie Zoo Tycoon gearbeitet… wir haben tonnenweise mehr Tiere als das ursprüngliche Zoospiel, und es ist nur ein winzig kleines Feature im Flight Simulator, aber es fühlt sich an, als ob wir das machen könnten.“

„Im Moment haben wir jedes Schiff auf der Erde, richtig? Jedes Schiff auf der Erde sendet uns ein Transponder-Signal… man kann auf jedem Schiff landen, und dann sieht es aus wie eine Ego-Shooter-Umgebung. Ich glaube, wir befinden uns in einer neuen Ära, in der wir Spiele entwickeln, die vom Umfang und von der Komplexität her neue Maßstäbe setzen werden.“

„Und das ist noch nicht alles. In MSFS 2024 ist man zum Beispiel nicht mehr darauf beschränkt, den ‚digitalen Zwilling‘ der Erde nur aus der Luft zu erleben!“

„Sie können jetzt im Jahr 2024 aus dem Flugzeug aussteigen und herumlaufen. Sie können buchstäblich Ihren Lieblingsbergpfad zu Ihrer Lieblingshütte in den Bergen gehen. Am See sitzen. Den Sonnenuntergang sehen. Es ist wirklich ein digitaler Zwilling, den man in sich aufnehmen kann.“