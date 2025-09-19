Microsoft Flight Simulator 2024: Erscheint im November für PlayStation 5 – Gerücht

Einem neuen Bericht zufolge soll der Microsoft Flight Simulator 2024 im November für die Playstation 5 erscheinen.

Einem neuen Gerücht zufolge könnte mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 schon bald ein weiterer großer Microsoft-Titel seinen Weg auf die PlayStation 5 finden.

So berichtet die polnische Webseite PPE.pl unter Berufung auf den Insider Graczdari, dass die Luftfahrtsimulation schon im November ihren Start als „neue Ausgabe“ auf der Sony-Konsole feiern soll – mögliche Zusatzinhalte eingeschlossen.

Außerdem ist dem Bericht zufolge seitens Microsoft die Veröffentlichung einer physischen PS5-Version mit geringer Auflage geplant. Dazu, wann die offizielle Ankündigung erfolgen könnte, gibt es keine Informationen.