Microsoft Flight Simulator 2024: Erweitert seine Flotte um die Piper M600

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Image: Xbox Game Studios

Microsoft Flight Simulator veröffentlicht die Piper M600 als neues Flugzeug.

Fans von zivilen Flugzeugen können ihre Sammlung ab sofort um ein weiteres Premium-Modell erweitern. Für Microsoft Flight Simulator steht mit der Piper M600 ein neues Flugzeug aus der Expert Series zum Kauf im Marketplace bereit.

Die Piper M600 wurde ursprünglich im Jahr 2015 vom US-Hersteller Piper Aircraft vorgestellt und zählt zur modernen M-Class-Baureihe. Das einmotorige Flugzeug bietet Platz für bis zu sechs Personen und wird sowohl für private Reisen als auch für geschäftliche Einsätze genutzt.

Zu den besonderen Merkmalen der Maschine gehören ihre moderne Avionik, eine luxuriöse Kabinenausstattung sowie eine hohe Reichweite und Reisegeschwindigkeit. Die Kombination aus Effizienz, Zuverlässigkeit und fortschrittlicher Cockpit-Technologie hat die M600 zu einer beliebten Wahl unter Piloten gemacht.

Im Simulator wird das Flugzeug als Teil der Expert Series veröffentlicht und richtet sich insbesondere an Spieler, die Wert auf eine möglichst authentische Nachbildung moderner Luftfahrt legen. Die elegante Tiefdecker-Konstruktion erweitert die stetig wachsende Flugzeugflotte des Simulationshits um eine weitere hochwertige Option für virtuelle Piloten.

Die Piper M600 ist ab sofort über den integrierten Marketplace von Microsoft Flight Simulator erhältlich.

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11 Kommentare Added

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  2. GERxJOHNNY 95850 XP Posting Machine Level 3 | 13.06.2026 - 16:17 Uhr

    Ich bin zwar noch nie in ein Flugzeug gestiegen, aber die Grafik und Atmosphäre ist famos

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  3. Katanameister 465930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.06.2026 - 16:24 Uhr

    25€ dann für das Flugzeug, wenn ich das richtig sehe, völlig überteuert 🤑, aber immer noch besser, als wenn man Millionen für das Teil in echt bezahlt 😅.

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    • Kenty 263690 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.06.2026 - 16:27 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ach du Schreck: Davon kauf ich drei oder vier Spiele im Sale. Das ist wirklich ein hoher Preis.

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      • MaDDoG1207 18400 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 13.06.2026 - 16:49 Uhr
        Antwort auf Kenty

        Ja, das ist viel i.V. zu kompletten Games ggf. im Sale, aber im Bereich der Sim-Addons ist das ein relativ üblicher Preis und Standard würde ich sagen, es geht auch teuerer. Flugzeuge liegen preislich irgendwo zwischen 15-60 Euro, siehe auch andere Sims wie DCS usw.

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        • Kenty 263690 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.06.2026 - 17:09 Uhr
          Antwort auf MaDDoG1207

          Dann bin ich froh, dass ich den Sims nicht verfallen bin und den MS Flugi nur mal auf der XBox mit Controller und zum Spaß zocke.

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      • Katanameister 465930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.06.2026 - 17:05 Uhr
        Antwort auf Kenty

        So denke ich mir das auch immer mit den Spielen, würde mich richtig dumm fühlen, so viel dafür zu bezahlen 🙈.

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        • Kenty 263690 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.06.2026 - 17:13 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Und dann kommt bei mir noch dazu, dass ich auch auf das Budget achten muss und da ist so ein einzelnes Flugzeug für den Preis schon von vorneherein nicht drin.

          Beispiel: Tails of Iron war im Sale für unter 4 Euro. Und das ist ein komplettes Spiel und man sieht, wieviel Mühe sich die Entwickler da mit der Grafik gegeben haben. Das könnte ich mir für 25 Euro sechsmal kaufen!

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  4. Kenty 263690 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.06.2026 - 16:30 Uhr

    Angesichts der Tatsache, dass Horizon 6 bei mir gestreamt wirklich ziemlich gut funktioniert installier ich den Flugi vielleicht doch nochmal. Habe da gerade mal bei den Stoßzeiten zwischen 19 und 21 Uhr kleine Qualitätseinbußen bei der Grafik wahrgenommen, aber generell geht das schon gut.

    Aber irgendwelche DLCs werde ich mir da nicht kaufen. Eher werde ich mal wieder die Tutorials spielen und mir alles nochmal bissl anschauen.

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  5. Hey Iceman 917535 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 13.06.2026 - 18:15 Uhr

    25€ ?
    Die Preise sind mir zum ab und zu spielen leider viel zu hoch.
    Aber es scheint sich zu lohnen da ja häufig solche Preise bei dem Spiel auftauchen.

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  6. Ralle89 174015 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 13.06.2026 - 23:16 Uhr

    Grafisch schon wirklich gut aber ich passe trotzdem preislich zu teuer und zu doof zum Fliegen

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