Microsoft Flight Simulator 2024: Erweitert seine Flotte um die Piper M600

Fans von zivilen Flugzeugen können ihre Sammlung ab sofort um ein weiteres Premium-Modell erweitern. Für Microsoft Flight Simulator steht mit der Piper M600 ein neues Flugzeug aus der Expert Series zum Kauf im Marketplace bereit.

Die Piper M600 wurde ursprünglich im Jahr 2015 vom US-Hersteller Piper Aircraft vorgestellt und zählt zur modernen M-Class-Baureihe. Das einmotorige Flugzeug bietet Platz für bis zu sechs Personen und wird sowohl für private Reisen als auch für geschäftliche Einsätze genutzt.

Zu den besonderen Merkmalen der Maschine gehören ihre moderne Avionik, eine luxuriöse Kabinenausstattung sowie eine hohe Reichweite und Reisegeschwindigkeit. Die Kombination aus Effizienz, Zuverlässigkeit und fortschrittlicher Cockpit-Technologie hat die M600 zu einer beliebten Wahl unter Piloten gemacht.

Im Simulator wird das Flugzeug als Teil der Expert Series veröffentlicht und richtet sich insbesondere an Spieler, die Wert auf eine möglichst authentische Nachbildung moderner Luftfahrt legen. Die elegante Tiefdecker-Konstruktion erweitert die stetig wachsende Flugzeugflotte des Simulationshits um eine weitere hochwertige Option für virtuelle Piloten.

Die Piper M600 ist ab sofort über den integrierten Marketplace von Microsoft Flight Simulator erhältlich.