Microsoft Flight Simulator 2024: Grafikvergleich mit der realen Welt

Schaut euch einen weiteren Grafikvergleich zum Microsoft Flight Simulator 2024 zwischen dem Spiel und der realen Welt an.

Bei einem Grafikvergleich zwischen einem Spiel und der echten Welt, wird ein Spiel zwar immer verlieren, doch im Fall des Microsoft Flight Simulator 2024 sieht das Ergebnis dennoch hervorragend aus.

Nachdem wir euch in dieser Woche schon einen Vergleich zwischen dem Microsoft Flight Simulator 2024 und seinem Vorgänger aus 2020 gezeigt haben, gibt es nun in einem weiteren Video eben einen Vergleich mit den echten Orten und Wahrzeichen.

Das Video zeigt Vergleich des Central Park in New York, dem Eiffelturm in Paris oder den Pyramiden von Gizeh. Es werden auch Abstecher nach Singapur, Dubai oder Spanien unternommen.