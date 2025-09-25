Microsoft Flight Simulator 2024: Japan World Update und neue lokale Legende enthüllt

Microsoft Flight Simulator’s World Update 20: Japan ist riesig! Dieses neueste kostenlose Update fügt dem Simulator 23 neue Photogrammetriegebiete hinzu, die über 20.000 Quadratkilometer umfassen.

Zu den neuen Regionen gehören japanische Großstädte wie Hiroshima, Kyoto, Osaka, Sapporo und Tokio sowie fünf neue hochdetaillierte, handgefertigte Flughäfen und 67 neue Sehenswürdigkeiten, darunter die Burg von Osaka, eine der wichtigsten historischen Stätten Japans, der Fukuoka Tower, der höchste Küstenturm Japans, und vieles mehr.

Zusätzlich zum World Update 20: Japan haben wir auch eine neue lokale Legende gesehen, die berühmte Nihon Aircraft Manufacturing Corporation (NAMC) YS-11.

World Update 20: Japan ist ein kostenloses Inhaltsupdate für alle Simulanten des Microsoft Flight Simulator 2020 und Microsoft Flight Simulator 2024. Die NAMC YS-11 ist ab sofort auf dem In-Sim-Marktplatz für 19,99 $ erhältlich.

Hier gibt es den neuen Trailer für euch: