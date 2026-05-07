Microsoft Flight Simulator 2024: Kostenloses World Update 21 jetzt verfügbar

Microsoft Flight Simulator 2024 erhält mit dem neuen World Update 21 eine umfangreiche Erweiterung, die Spieler nach Australien führt.

Das kostenlose Update erweitert die Spielwelt um zahlreiche detailgetreu nachgebildete Landschaften und Sehenswürdigkeiten. Dazu zählen unter anderem die berühmte Sydney Opera House sowie die beeindruckenden Twelve Apostles entlang der Südküste.

Neben ikonischen Orten bietet das Update auch neue Missionen, die Spieler gezielt durch verschiedene Regionen führen – von weitläufigen Wüstenlandschaften bis hin zu dichten Regenwäldern.

World Update 21 steht allen Besitzern des Spiels kostenlos zur Verfügung und kann direkt heruntergeladen werden, sobald der Simulator auf dem neuesten Stand ist.