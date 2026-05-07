Microsoft Flight Simulator 2024: Kostenloses World Update 21 jetzt verfügbar

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Image: Xbox Game Studios

World Update 21 bringt Australien in den Flight Simulator.

Microsoft Flight Simulator 2024 erhält mit dem neuen World Update 21 eine umfangreiche Erweiterung, die Spieler nach Australien führt.

Das kostenlose Update erweitert die Spielwelt um zahlreiche detailgetreu nachgebildete Landschaften und Sehenswürdigkeiten. Dazu zählen unter anderem die berühmte Sydney Opera House sowie die beeindruckenden Twelve Apostles entlang der Südküste.

Neben ikonischen Orten bietet das Update auch neue Missionen, die Spieler gezielt durch verschiedene Regionen führen – von weitläufigen Wüstenlandschaften bis hin zu dichten Regenwäldern.

World Update 21 steht allen Besitzern des Spiels kostenlos zur Verfügung und kann direkt heruntergeladen werden, sobald der Simulator auf dem neuesten Stand ist.

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5 Kommentare Added

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  1. Ralle89 141505 XP Master-at-Arms Bronze | 07.05.2026 - 07:19 Uhr

    Finde super das das Update kostenlos ist die größte edition ist ja schon teuer genug 😅

    0
  2. Nibelungen86 354365 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 07.05.2026 - 07:30 Uhr

    Das sieht jetzt schon echt fantastisch aus, in 20 Jahren wird das in VR der absolute Wahnsinn sein, bis dahin hat sich die Technik und Grafik noch deutlich verbessert.

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